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موجة حر إفريقية تصل إلى العراق

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موجة حر إفريقية تصل إلى العراق موجة حر إفريقية تصل إلى العراق

نشر المتنبئ الجوي الأشهر في مطار البصرة على صفحته في "فيسبوك" أن "هبوب رياح شمالية غربية في أغلب مدن البلاد، سيستمر في الأيام المقبلة مع فترات من السكون ليلاً في بعض الأحيان، ولا توجد موجات رطوبة قريبة في البصرة وباقي مدن الجنوب" .

وأضاف أنه "اعتباراً من اليوم حتى فجر السبت المقبل من المتوقع أن تتحرك إلى المنطقة كتلة حارة نسبيا من شمال إفريقيا مسببة ارتفاع درجات الحرارة تؤثر في مدن البلاد كافة وسترتفع درجات الحرارة إلى الخمسين مئوية في مدن الجنوب".

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد أشارت إلى أن درجات الحرارة سترتفع في الأيام القادمة، إلا أنها ستنخفض بداية في المنطقة الشمالية وبعد ذلك في جميع المناطق بدءا من السبت المقبل.

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