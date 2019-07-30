الفلك "يحدد عيد الأضحى الأحد 11 أغسطس

وأوضح المعهد المصري أنه بناء على غرة الشهر الكريم الجمعة المقبلة، فإن عيد الأضحى سيحل يوم الأحد 11 أغسطس/ آب من الشهر نفسه؛ وذلك بحسب "سكاي نيوز".

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وقال المعهد في بيان:

إن هلال شهر ذي الحجة لعام 1440، سيولد في تمام الساعة الخامسة و12 دقيقة فجرا، بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة يوم الخميس المقبل، في الأول من شهر أغسطس، والـ29 من شهر ذي القعدة الحالي (يوم الرؤية).

وأضاف البيان أن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 30 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 32 دقيقة، بعد غروب شمس في يوم الرؤية، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية، فإن الهلال الجديد يبقى بعد غروب الشمس لمدد تتراوح ما بين 17 و39 دقيقة.

وأوضح معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيائية في القاهرة، أن يوم الجمعة هو غرة ذي الحجة فلكيا، وبذا يكون يوم الوقوف على عرفة السبت، في العاشر من أغسطس، ويكون أول أيام عيد الأضحى المبارك الأحد 11 أغسطس، وفقا لـ"الحسابات الفلكية".