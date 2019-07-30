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الجيش اليمني يتهم الحوثيين بنقل دبابات ومسلحين إلى الحديدة

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القاهرة – سبوتنيك. صرح المركز الإعلامي لألوية العمالقة في الجيش اليمني، أن "الحوثيين دفعوا بتعزيزات من مناطق مختلفة تتضمن دبابات وآليات تحمل مسلحين صوب مناطق شرق مدينة الحديدة".

© REUTERS / HANDOUT

وأضاف أن "التعزيزات تزامنت مع عمليات قصف نفذها الحوثيون بقذائف الهاون والـ آر بي جي واستهداف بأسلحة متوسطة عيار 14.5 و12.7 ملم، على مواقع للقوات المشتركة في مناطق متفرقة من مدينة الحديدة".

في السياق، "تعرضت أحياء سكنية ومنازل في مديرية حيس جنوب شرقي الحديدة، إلى قصف شنه الحوثيون بالعشرات من قذائف الهاون وبي 10"، حسب المركز.

وكانت الأمم المتحدة، أعلنت منتصف يوليو الجاري، توصل اليمنية وجماعة أنصار الله، إلى اتفاق خلال الاجتماع المشترك الخامس للجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، تضمن "تفعيل آلية وتدابير جديدة من أجل تعزيز وقف إطلاق النار والتهدئة في أقرب وقت ممكن وبدعم من بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة (أونمـها)".

ومنذ إعلان الأمم المتحدة، في 18 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، هدنة في محافظة الحديدة، تتبادل الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله، الاتهامات بقصف ومهاجمة مواقع الآخر، وخاصة في مناطق التماس بمدينة الحديدة وضواحيها.

SputnikNews

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