الملك يقدم العزاء بوفاة الرئيس الباجي قايد السبسي

جى بي سي نيوز :– قدم جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال زيارته إلى تونس اليوم الاثنين، العزاء بوفاة الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، رحمه الله، الذي توفاه الله يوم الخميس الماضي.

وأعرب جلالته، خلال تقديمه العزاء لرئيس الجمهورية التونسية المؤقت محمد الناصر، وعقيلة وأسرة الرئيس السبسي في قصر قرطاج، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة برحيل الرئيس الباجي قايد السبسي.

وأكد جلالة الملك أنه وبوفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، فقدنا قائدا حكيما، كرس حياته من أجل تونس الشقيقة وخدمة شعبها العزيز، وقضايا الأمتين العربية والإسلامية، مشيدا جلالته بالإسهامات الكبيرة للرئيس السبسي في مسيرة بناء تونس وتطوير مؤسساتها وتعزيز الأمن والاستقرار والديمقراطية فيها. وخلال لقاء جلالة الملك مع الرئيس التونسي المؤقت، أكد جلالته وقوف الأردن إلى جانب تونس الشقيقة، والحرص على مواصلة العمل من أجل الارتقاء بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

ورافق جلالته في الزيارة وزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق.