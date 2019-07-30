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محدث.. الذهب يوسع مكاسبه لـ7 دولارات عقب بيانات اقتصادية

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محدث.. الذهب يوسع مكاسبه لـ7 دولارات عقب بيانات اقتصادية محدث.. الذهب يوسع مكاسبه لـ7 دولارات عقب بيانات اقتصادية

مباشر: وسع الذهب من مكاسبه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليربح المعدن أكثر من 7 دولارات مع ترقب بدء اجتماعات بنك الاحتياطي الفيدرالي، وعقب إعلان بيانات اقتصادية.

وكشفت بيانات رسمية اليوم أن الإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة ارتفع بأقل وتيرة في أربعة أشهر مع تسارع مؤشر إنفاق المستهلكين الأساسي على أساس سنوي، فيما تحسنت ثقة المستهلك الأمريكي هذا الشهر لتكون عند أعلى مستوى بـ2019.

وتبدأ اليوم اجتماعات السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي والتي تستمر على مدار يومين، ويحظى ذلك الاجتماع بنوع خاص من الاهتمام، نتيجة توقعات خفض معدل الفائدة للمرة الأولى في أكثر من 10 سنوات.

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد أمس بأنه بالرغم من أن "معدل التضخم منخفض للغاية لدينا، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يفعل شيء ومن المحتمل أن يفعل القليل جداً بالمقارنة بالوضع في الصين والاتحاد الأوروبي".

وبحلول الساعة 3:21 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 0.5 بالمائة أو ما يعادل 7.20 دولار ليصل إلى 1440.50 دولار للأوقية.

في حين شهد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر زيادة هامشية بنسبة 0.08 بالمائة أو ما يوازي 1.16 دولار مُسجلاً 1427.96 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بأكثر من 0.1 بالمائة إلى 98.151.

مباشر (اقتصاد)

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