وكالة: "سيتي جروب" يخطط لخفض وظائف بوحدة تداول الأسهم والسندات

مباشر: ذكر تقرير أن "سيتي جروب" يخطط لخفض وظائف في العام الجاري داخل وحدات الدخل الثابت وتداول الأسهم، في إشارة مقلقة بشأن أداء الصناعة.

ونقلت وكالة بلومبرج عن مصادر مطلعة على الأمر، اليوم الثلاثاء، إن المصرف الذي يتخذ من نيويورك مقراً له يخطط لخفض 100 وظيفة على الأقل في وحدة تداول الأسهم وهو ما يعادل 10 بالمائة من القوة العاملة في ذلك القسم.

وعلى مدار عدة أشهر تراجعت إيرادات البنوك العالمية من التداول، وصرح قادة الصناعة بأن العملاء يفضلون الابتعاد عن التداول وترقب التطورات، وسط تحولات غير متوقعة في مفاوضات الرئيس دونالد ترامب التجارية، وموقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي المتحول بشأن أسعار الفائدة.

وتراجعت إيرادات أكبر 5 بنوك في الولايات المتحدة من تداول الأسهم بنحو 8 بالمائة في الربع الثاني من العام الجاري، بعد انخفاضها بنسبة 14 بالمائة في أول 3 أشهر من العام.

أما بنك "سيتي جروب" فشهد تراجعاً في إيرادات الدخل الثابت والأسهم مجتمعين بنحو 5 بالمائة في الربع الثاني من العام الجاري، مع استثناء مكاسب غير متكررة من بيع حصة في مشروع تجاري.