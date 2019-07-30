"مسك" تتفق على تأجيل سداد تسهيلات ائتمانية

الرياض – مباشر: وقعت شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) تعديلا على اتفاقية سداد تسهيلات ائتمانية مع بنوك ومؤسسات مالية.

وقالت الشركة، في بيان لها على "تداول" اليوم الثلاثاء، إنه تم الاتفاق على تأجيل تاريخ سداد القروض المستحقة من تاريخ 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 حتى 30 سبتمبر/ أيلول2019 (بدلاً من 31 يوليو/ تموز 2019).

وأضافت الشركة، أن رصيد التسهيلات الائتمانية يبقى 268.9 مليون ريـال حسب التعديل الموقع بتاريخ 30 يوليو/ تموز الجاري.

وأكد الشركة، أنه لا توجد أطراف ذات علاقة فيما يتعلق بموضوع اتفاقية التأجيل.

ووقعت الشركة، في 2 ديسمبر/ كانون الأول 2018، اتفاقية تأجيل السداد لبعض التسهيلات الائتمانية حصلت عليها بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع كل من: البنك الأول، والبنوك والمؤسسات المالية: بنك العربي الوطني، والسعودي الفرنسي، وبنك الرياض، والسعودي البريطاني (ساب).

وتم الاتفاق على تأجيل سداد القروض المستحقة الواجبة السداد من تاريخ 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 ليبقى رصيد القروض 268.85 مليون ريال حتى تاريخ 30 أبريل/ نيسان 2019.

ترشيحات:

12 قراراً لمجلس الوزراء السعودي في اجتماعه برئاسة الملك سلمان

إنفوجرافيك: تفاصيل أداء الميزانية السعودية بالربع الثاني من 2019

المصارف السعودية ترفع استثماراتها بالسندات الحكومية 23.7% بالنصف الأول

إنفوجراف.. 16.3 مليار دولار تحويلات الوافدين بالسعودية بالنصف الأول لـ2019

مسح.. تحويلات الوافدين بالسعودية تتراجع 13.7% بالنصف الأول 2019