هيئة السوق المالية توافق على طلب تصريح تجربة التقنية المالية المقدم من شركة حصيد للاستثمار لاختبار خدمة المستشار الآلي (Robo-Advisory)

بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ ‏‏1424/6/2هـ وتعليمات تصريح تجربة التقنية المالية الصادرة عن المجلس بتاريخ 1439/4/23هـ الموافق 2018/1/10م، والتي تهدف إلى توفير إطار تنظيمي يدعم ابتكار التقنية المالية (فينتك) في السوق المالية بالمملكة، أصدر مجلس الهيئة قراره بالموافقة على طلب تصريح تجربة التقنية المالية المقدم من شركة حصيد للاستثمار لاختبار خدمة المستشار الآلي (Robo-Advisory).

وبناءً على هذا التصريح، ستتمكن الشركة من اختبار منتج المستشار الآلي الذي من خلاله يستطيع العملاء الحصول على خدمات استشارية من خلال منصة إلكترونية (أو تطبيق إلكتروني)، بشأن ورقة مالية أو برنامج استثماري بطريقة إلكترونية. كما تقدم الشركة خدمة إدارة الاستثمارات بطريقة آلية، والتي يمكن للعملاء من خلالها الاستثمار بشكل تلقائي عبر المنصة أو التطبيق، حيث يعطي العملاء مسؤولية الاستثمار لإدارة الشركة نيابةً عنهم بشكل مستمر وتتصرف الإدارة بتلك الأوراق المالية وفقاً لتقديرها، وذلك ضمن الشروط والمعايير والالتزامات المتفق عليها مع العملاء. وتقدم تلك الخدمة عن طريق منصة إلكترونية (أو تطبيق) تملكها وتشرف عليها إدارة الشركة.

كما تود الهيئة الإشارة إلى أن هذا التصريح يأتي تزامناً مع بدء المرحلة الثانية لاستقبال طلبات تجربة ابتكارات التقنية المالية ذات العلاقة بأعمال الأوراق المالية التي تخضع لإشراف الهيئة والتي سبق الإعلان عنها بتاريخ 201/10/7م، كما ستفتح الهيئة لاحقاً هذا العام المجال لاستقبال طلبات التصريح لتجربة التقنية المالية للمرحلة الثالثة.

