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تحذير قطري لدول الخليج: إن لم تفعلوا ذلك ستدفعون الثمن

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تحذير قطري لدول الخليج: إن لم تفعلوا ذلك ستدفعون الثمن تحذير قطري لدول الخليج: إن لم تفعلوا ذلك ستدفعون الثمن

قال الدكتور حمد الكواري في تغريدة على "تويتر" إن "اليمن من أعرق الدول وأحد حواضر الحضارة وأكثر الشعوب جدارة أن يعيش بكرامة، ولو أن دول الخليج حين جاد عليها الزمان أهلته وساهمت في تنميته لكان لها الآن مصدر أمان وخير".

وأكد الكواري أنه يجب أن يتركوا اليمن وشأنه حيث قال :"لم يتدخل أحد في شؤونه إلا ودفع الثمن دعوا اليمن لليمنيين وثقوا فيهم وساهموا في إعادة بنائه ولن يكون إلا موحدا".

وشاركت دولة قطر منذ بداية الحرب الذي يشنها التحالف بقيادة في اليمن، وأرسلت قوات برية تقدر بألف جندي قطري، مسنودة بعشر طائرات شاركت بالضربة الجوية الأولى ضد الحوثيين، ومدعومين بعتاد قطري حربي ثقيل ومتوسط، وصواريخ بعيدة ومتوسطة المدى.

لكنها انسحبت من التحالف عقب قرار المقاطعة الذي اتخذته السعودية والإمارات والبحرين ومصر ضدها، بدعوى تمويلها للإرهاب وهو ما تنفيه الدوحة.

ويعيش اليمن أوضاعاً مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر التحالف العسكري، منذ آذار/مارس 2015، وذلك عقب استيلاء جماعة "أنصار الله" على السلطة، والإطاحة بالرئيس عبد ربه منصور هادي.

وأسفرت الحرب حتى آب/أغسطس 2018 عن مقتل 6592 شخصاً وإصابة 10470 آخرين، وجاءت غالبية هذه الإصابات 10471 نتيجة الغارات الجوية التي قام بها التحالف بقيادة السعودية، وذلك حسب مكتب الأمم المتحّدة لحقوق الإنسان.

 

 

SputnikNews

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