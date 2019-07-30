أخبار عاجلة

أنصار الله تعلن تفاصيل "بركان 3" الذي قصف عمق السعودية لأول مرة -
غزة... استعدادات للمشاركة في جمعة "مجزرة وادي الحمص" -
الحكيم في بيتك | فيه موانع لزراعة الأسنان؟ اعرف من الحكيم في بيتك -
اتفاق أردني فلسطيني لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري -
رسمياً.. الولايات المتحدة تنسحب من معاهدة الصواريخ النووية مع روسيا -
مسؤول ألماني يؤيد مهمة أوروبية لحماية الملاحة بالخليج -
أرباح وإيرادات "إكسون موبيل" تتجاوز التوقعات في الربع الثاني -
الروبل الروسي يتراجع 1% مع جولة جديدة من العقوبات الأمريكية -
حرس الحدود المصري يضبط 18 قنبلة معدة للتفجير في شمال سيناء -
"أنصار الله" تعلن تفاصيل لأول مرة عن الصاروخ المستخدم في قصف عدن والدمام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. SputnikNews

المبعوثة الأممية إلى العراق تشيد بدور روسيا في استعادة أطفال مقاتلي "داعش" من العراق

Google+ Print

موسكو - سبوتنيك. وقالت بلاسخارت في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" بعد لقائها مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف: "هناك عدد من البلدان التي لا ترغب حقًا أو لا تزال مترددة في استعادة رعاياها المنتسبين إلى "داعش"، أما فتعد مثالاً للاستثمار في إعادة الأطفال الروس إلى وطنهم".

© REUTERS / HANDOUT

وأشارت بلاسخارت إلى أنها بحثت مع لافروف كيفية محاكمة مقاتلي "داعش" العائدين، وتحديداً ما إذا كان ينبغي محاكمتهم في بلدانهم أو في العراق أو أمام محكمة دولية. وأشارت إلى أن لافروف قال إن روسيا "لن تؤيد" الخيار الأخير.

وأوضحت بلاسخارت: "لقد أظهرت روسيا نفسها للعراق كشريك موثوق به للغاية. كانت روسيا حريصة لفترة طويلة على خلق الاستقرار، أو على المساهمة في الاستقرار في العراق، والتي بالنسبة لي، بصفتي الحالية، ذات أهمية حاسمة".

كان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد استقبل مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق، يوم أمس الاثنين، حيث بحثا سبل تقديم المساعدة إلى السلطات العراقية لتحقيق المصالحة الوطنية.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
رسمياً.. الولايات المتحدة تنسحب من معاهدة الصواريخ النووية مع روسيا

رسمياً.. الولايات المتحدة تنسحب من معاهدة الصواريخ النووية مع روسيا

روسيا تأمل في إغلاق مخيم الركبان للاجئين الشهر الجاري

روسيا تأمل في إغلاق مخيم الركبان للاجئين الشهر الجاري

روسيا: الوضع الإنساني في مخيمي الركبان والهول بسوريا لا يزال صعبا

روسيا: الوضع الإنساني في مخيمي الركبان والهول بسوريا لا يزال صعبا

مبعوث بوتين إلى سوريا: موعد قمة روسيا وتركيا وإيران لم يتحدد بعد

مبعوث بوتين إلى سوريا: موعد قمة روسيا وتركيا وإيران لم يتحدد بعد