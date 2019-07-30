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رئيس الصين: الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية تشهد تغييرات عميقة

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رئيس الصين: الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية تشهد تغييرات عميقة رئيس الصين: الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية تشهد تغييرات عميقة

مباشر: قال الرئيس الصيني إن الموقف الاقتصادي في بلاده جيد إجمالاً، ولكنه حذر من أن كل من الظروف المحلية والعالمية تشهدت تغيرات عميقة ومعقدة.

وأضاف شي جين بينغ في تصريحات اليوم الثلاثاء في اجتماع مع خبراء ومستشارين من الحزب غير الشيوعي أنه يأمل أن يدرك الجميع بشكل صحيح الوضع الاقتصادي الحالي للصين، مشيراً إلى أن الجهود المبذولة لتحسين هيكلها الاقتصادي لن تكون سلسة، بحسب ما نقلته رويترز عن التليفزيون الصيني الرسمي.

وفي الربع الثاني من العام الجاري ارتفع الناتج الإجمالي المحلي في الصين بنحو 6.2 بالمائة، وهي أبطأ وتيرة نمو اقتصادي في 27 عاماً.

وفي النصف الأول من 2019 نما الصين بنسبة 6.3 بالمائة على أساس سنوي.

وتأثر اقتصاد الصين سلباً بالحرب التجارية مع الولايات المتحدة، وزيادة التعريفات الجمركية على وارداتها، واتجاه عدد من الشركات للتخارج من الصين هرباً من الرسوم.

وفي الأسبوع الجاري استأنفت الولايات المتحدة والصين الزيارات بهدف بحث المسائل التجارية، حيث سافر وفد أمريكي إلى شنغهاي أمس في زيارة تستمر يومين.

مباشر (اقتصاد)

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