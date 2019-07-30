المالية السعودية: ارتفاع الدين العام 12.1% بالنصف الأول

الرياض – مباشر: ارتفع الدين العام للمملكة العربية السعودية بنسبة 12.1 بالمائة بنهاية النصف الأول من العام المالي الحالي، وفقا لبيانات وزارة المالية.

وأظهر التقرير الربعي لأداء الميزانية السعودية بالربع الثاني لعام 2019، الصادر اليوم الثلاثاء، ارتفاع قيمة الدين المحلي والخارجي إلى 627.849 مليار ريال، مقارنة بقيمته البالغة 559.980 مليار ريال بنهاية العام الماضي.

وارتفع إجمالي الدين بقيمة 67.869 مليار ريال؛ مع ارتفاع حجم الدين الداخلي بقيمة 39.744 مليار ريال، والدين الخارجي بقيمة 28.125 مليار ريال.

ووصل الدين الداخلي إلى 344.724 مليار ريال بنهاية النصف الأول من عام 2019، مقارنة بـ 304.98 مليار ريال بنهاية العام 2018.

وبلغت قيمة الدين الخارجي للمملكة 283.125 مليار ريال، ارتفاعا من 255 مليار ريال بنهاية العام الماضي.

وتخطط السعودية لإصدار أدوات دين بقيمة 118 مليار ريال خلال عام 2019؛ للمساعدة على تمويل العجز في الموازنة العامة، وفقا لما أعلنه مكتب إدارة الدين العام التابع لوزارة المالية.

وخلال الربع الثاني من عام 2019، ارتفع الدين العام للمملكة العربية السعودية 2.8 بالمائة مقارنة بقيمته في نهاية الربع الأول من العام، بزيادة 17.201 مليار ريال وكانت هذه الزيادة نتيجة إصدارات محلية، علما بأنه كان يبلغ 610.648 مليار ريال بنهاية الربع الأول.

واستقر الدين الخارجي عند 283.125 مليار ريال، فيما ارتفع الداخلي لمستوى 344.724 مليار ريال من 327.523 مليار ريال بنهاية الربع الأول من 2019.

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