محدث.. الدولار الأمريكي يستقر عالمياً بعد بيانات اقتصادية

مباشر: تحول الدولار الأمريكي للاستقرار أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد إعلان بيانات اقتصادية، ووسط ترقب قرار السياسة النقدية.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن ارتفاع الإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة بأقل وتيرة في 4 أشهر، كما تباطأ نمو أسعار المنازل الأمريكية لأدنى مستوى منذ 2012.

في حين تجاوزت مبيعات المنازل المنازل الأمريكية قيد الانتظار التوقعات خلال الشهر الماضي، كما ارتفعت ثقة المستهلكين بالولايات المتحدة لأعلى مستوى هذا العام.

وتبدأ لجنة السياسة النقدية داخل بنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم اجتماعاتها التي تستمر على مدار يومين، وسط توقعات اتخاذها قرار بخفض معدل الفائدة.

وذكر ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس أنه لا يتوقع أن يفعل الفيدرالي الكثير "من المحتمل أن يفعل القليل جداً بالمقارنة بالوضع في الصين والاتحاد الأوروبي".

وفي التطورات التجارية، قال الرئيس الأمريكي إن الصين تماطل في المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة انتظاراً للانتخابات الرئاسية في 2020.

وبحلول الساعة 2:30 مساءً بتوقيت جرينتش استقر الدولار أمام اليورو مُسجلاً 1.1155 دولار، فيما تراجع أمام الين بنسبة 0.2 بالمائة عند 108.59 ين.

وارتفعت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.4 بالمائة إلى 1.2167 دولار، بينما هبطت أمام الفرنك السويسري بنسبة هامشياًَ 0.06 بالمائة عند 0.9910 فرنك.

وخلال تلك الفترة استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 98.087 بعد أن كان مرتفعاً عند 98.206.

وبدأت أمس جولة مباحثات تجارية جديدة بين الولايات المتحدة والصين، وذلك عبر زيارة وفد أمريكي شنغهاي في زيارة تستمر يومين.

وتعد تلك هي الزيارة الأولى لوفد أمريكي إلى الصين بعد قرار استئناف المباحثات التجارية في الشهر الماضي.