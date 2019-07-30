أنصار الله: جرحى وقتلى في الجيش السعودي جراء قصف بـ5 صواريخ وقذائف مدفعية

وقال مصدر عسكري إن القوة الصاروخية استهدفت تجمعات لجنود الجيش السعودي قبالة السديس في نجران بخمسة صواريخ زلزال1 والعديد من قذائف المدفعية محققة إصابات مباشرة وأدت لقتل وجرح العديد منهم، بحسب موقع "أنصار الله" الرسمي.

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وكانت الجماعة أعلنت إطلاق صاروخ باليستي استهدف تجمعات للجيش السعودي غربي عسير، جنوب غربي المملكة.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين يحيى سريع عبر صفحته على "فيس بوك" اليوم الاثنين "القوة الصاروخية تطلق صاروخ بالستي نوع بدر F استهدف تجمعات الجيش السعودي ومخازن الأسلحة في منطقة الدائر غرب عسير"، مؤكدا "قد أصاب هدفه بدقه عالية".

وأضاف سريع "سبب ذلك في انفجارات ضخمة هزت المنطقة وهروع سيارات الإسعاف والإطفاء إلى مكان الاستهداف وسط حاله من الهلع والرعب في صفوف العدو"، متابعا "مصادر استخباراتية عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الجيش السعودي".

وكانت الجماعة أعلنت يوم الأحد، تنفيذ هجوم جديد بطائرات مسيرة مفخخة، على مطار أبها الدولي في قطاع عسير جنوب غربي السعودية.