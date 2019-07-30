لجنة فلسطينية لتنفيذ وقف العمل بالاتفاقيات المبرمة مع إسرائيل

رام الله - سبوتنيك. قال أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح" ماجد الفتياني لوكالة "سبوتنيك": "هذه القرارت التي اتخذتها القيادة الفلسطينية جاءت ردا على الإجراءات الإسرائيلية والأمريكية وقد كانت دولة الاحتلال أداة التنفيذ ونحن حاولنا مع المجتمع الدولي من خلال الهيئات والمنظمات الدولية لكن يبدو أن حجم الضغوط الأمريكية كبير جدا ولم نطلب من أحد التضحية بمصالح شعبه على الإطلاق ويهمنا أمن واستقرار دولنا العربية والدول الصديقة ولكن لم يعد بإمكان القيادة الفلسطينية التي تقود شعبها الانتظار أكثر".

وأضاف "شكلنا لجنة منذ اليوم الثاني لقرار الرئيس عباس بوقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل حيث أن هذه اللجنة بدأت بوضع آليات الانفكاك من الاتفاقيات ولمن ينتظرون فشل التنفيذ أؤكد ان القيادة قالت ما قالت بعد صبر طويل أمام الإجراءات العنصرية الإسرائيلية على الأرض".

وتابع الفتياني" "نحن وقعنا اكثر من اتفاق مع الاحتلال الإسرائيلي منذ العام 1993 وحتى العام 2005 وكل هذه الاتفاقيات الان على طاولة اللجنة التي تضع الاليات ولن يستثنى اتفاق واحد وسيرى الشعب الفلسطيني الاجراءات على الارض في وقت يحاربنا فيه الاحتلال الإسرائيلي بالمال في محاولة لتدمير الاقتصاد والمؤسسات الفلسطينية ونحن سنرد على الاحتلال الإسرائيلية باجراءات على الارض".

وكان قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال اجتماعه بالقيادة الفلسطينية الخميس المنصرم وقف العمل بالاتفاقيات المبرمة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ردا على قيام السلطات الإسرائيلية بهدم 70 شقة سكنية في حي واد الحمص في قرية صور باهر جنوب شرق القدس.