فيديو...الحرائق تأتي على أكثر من 6000 هكتار من الغابات في الجزائر

قال نائب مدير حماية الثروة الغابية بالمديرية العامة للغابات، عبد الغاني بومسعود، في تصريح لصحيفة الشروق يوم الأحد، أن المساحة المتضررة من الحرائق بلغت 1400 هكتار على مستوى الغابات و1900 هكتار على مستوى الأدغال بالإضافغة إلى 20700 على مستوى الأحراش.

وأشار بن مسعود إلى أن الجزائر تشهد ما معدله 17 حريقا في اليوم وتحتل ولاية تيسمسيلت الصدارة في ذلك بـ28 حريقا وإتلاف 1141 هكتارا تليها ولاية تيزي وزوز بـ164 حريق أتت على 962 هكتار فيما احتلت ولاية عين الدفلي المرتبة الثالثة بـ44 حريقا تسببت في تضرر 942 هكتار من الثروة الغابية، وكذا ولاية بجاية بـ536 والمدية بـ335 بما يمثل 50 بالمائة من إجمالي الحرائق.

ويعد الإنسان، حسب المتحدث المسؤول الأول عن اندلاع كل تلك الحرائق بسبب الإهمال واللامبالاة وغالبا ما تكون لحظات استجمام وتنزه سببا في إتلاف آلاف الهكتارات من الثروة الغابية.

هذا ونفى بومسعود ما يشاع من اتهامات وأخبار باطلة بكون الحرائق المسجلة مفتعلة ويقف وراءها بارونات الفحم، حيث أفاد بأن المساحات المعنية لا تصلح لإنتاج مادة الفحم، موضحا أن الجزائر تتوفر على هذه المادة الممكن الحصول عليها من خلال أشجار معينة تشجع الدولة على الاستثمار في هذا المجال.