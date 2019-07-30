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مبيعات المنازل الأمريكية قيد الانتظار تتجاوز التوقعات خلال يونيو

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مبيعات المنازل الأمريكية قيد الانتظار تتجاوز التوقعات خلال يونيو مبيعات المنازل الأمريكية قيد الانتظار تتجاوز التوقعات خلال يونيو

مباشر: ارتفعت مبيعات المنازل قيد الانتظار في الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي بفارق كبير عن تقديرات المحللين.

وكشفت بيانات صادرة عن الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، اليوم الثلاثاء، صعود مؤشر مبيعات المنازل المعلقة الأمريكية بنسبة 2.8 بالمائة ليسجل 108.3 نقطة خلال يونيو/حزيران الماضي، مقابل 105.4 نقطة في مايو/آيار السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن مبيعات المنازل المعلقة في الولايات المتحدة سوف تنمو بنسبة 0.5 بالمائة خلال نفس الفترة. 

وأرجعت البيانات زيادة المبيعات إلى نمو الوظائف وارتفاع سوق الأسهم لمستويات قياسية بالإضافة إلى معدلات الرهن العقاري المنخفضة.

أما على أساس سنوي، ارتفعت مؤشر مبيعات المنازل المعلقة في الولايات المتحدة بنحو 1.6 بالمائة، لترتفع للمرة الأولى بعد 17 متتالياً من الهبوط.

 وبحلول الساعة 2:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.07 بالمائة إلى 98.116.

مباشر (اقتصاد)

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