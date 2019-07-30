الجدعان: نتائج الميزانية بالنصف الأول تعكس فاعلية الإصلاحات المالية

الرياض- مباشر: أعلن وزير المالية السعودي، اليوم الثلاثاء، التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الثاني من السنة المالية 1440/ 1441هـ (2019م).

وقال محمد بن عبد الله الجدعان، في بيان، إن النتائج تعكس تحسناً في الأداء المالي خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة بالفترة المماثلة، بما يساهم في تحقيق النتائج المستهدفة للعام الحالي.

وبلغ عجز الميزانية خلال النصف الأول من العام 2019م نحو 5.7 مليار ريال مقابل 41.7 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 15 بالمائة، بينما ارتفع إجمالي النفقات بنسبة 6 بالمائة.

وأوضح وزير المالية أن نتائج النصف الأول من العام تؤكد فاعلية الإصلاحات المالية والهيكلية التي تنفذها الحكومة، وتشمل تنويع مصادر الإيرادات الحكومية من خلال تطبيق المبادرات الرامية لزيادة الإيرادات غير النفطية.

وتابع: بالإضافة إلى إصلاحات تطوير إدارة المالية العامة لرفع كفاءة وفاعلية الإنفاق، والتي شملت مؤخراً إقرار نظام المشتريات الحكومية، كما تعكس النتائج التطور في تنفيذ المشروعات التنموية وفق (رؤية المملكة 2030).

وأكد الجدعان أن الحكومة تعمل على تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ورفع الكفاءة بما يضمن تحقيق المستهدفات المالية لهذا العام، من خلال السيطرة على معدلات العجز في الميزانية والدين العام.

وأضاف: في ذات الوقت تنفيذ المشروعات والبرامج والمبادرات الهادفة لرفع معدلات النمو الاقتصادي ومستوى الرفاهة للمواطنين.

وأوضح وزير المالية أن التقرير يأتي تأكيداً لالتزام الحكومة بالشفافيّة والإفصاح المالي، وتعزيز حوكمة وضبط المالية العامة، بما يحقق مستهدفات برنامج تحقيق التوازن المالي.

وأوضحت نتائج الأداء المالي للنصف الأول من العام 2019م زيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 14.4 بالمائة ارتباطاً بتحسن النشاط الاقتصادي وتطبيق المبادرات الإصلاحية.

وزادت الإيرادات الضريبية على السلع والخدمات بنسبة 48 بالمائة نتيجة زيادة الحصيلة من ضريبة القيمة المضافة والمقابل المالي على الوافدين، كما زادت الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بنسبة 10 بالمائة مع تحسن النشاط الاقتصادي.

في الوقت ذاته ارتفعت الإيرادات النفطية بنسبة 15 بالمائة عن الفترة المماثلة من العام السابق مدفوعة بالمبالغ المستلمة من أرباح النفط.

وعلى جانب النفقات، ارتفعت نفقات المنافع الاجتماعية وتعويضات العاملين بنسبة 3 بالمائة لكل منهما مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وارتفعت الإعانات بأكثر من الضعف نتيجة تطبيق خطة تحفيز القطاع الخاص وعلى رأسها مبادرة الفاتورة المجمعة لمساندة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وتابع بيان المالية: شهدت الفترة الاستمرار في زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية مثل حساب المواطن، والضمان الاجتماعي، وبدل غلاء المعيشة، ومكافآت الطلاب، كما ارتفعت النفقات في قطاعات الصحة والتنمية الاجتماعية والخدمات البلدية بنسبتيّ 13 بالمائة و22 بالمائة على التوالي.

وأضافت المالية أن النفقات الرأسمالية ارتفعت بنسبة 22 بالمائة مع التقدم في تنفيذ مشروعات الإسكان والمشروعات التنموية الأخرى.

وبلغ حجم الاقتراض الداخلي والخارجي خلال النصف الأول من العام نحو 67.9 مليار ريال، وما سيتم استخدامه لتمويل جانب من العجز المتوقع حتى نهاية العام، وبلغ رصيد الدين في نهاية يونيو 2019م نحو 627.8 مليار ريال.

أما عن نتائج الربع الثاني من العام 2019م، فقد بلغت الإيرادات نحو 260.706 مليار ريال، والنفقات نحو 294.226 مليار ريال، وبذلك بلغ عجز الميزانية خلال الربع الثاني نحو 33.52 مليار ريال.

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