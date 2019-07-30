هيئة السوق السعودية توافق على طلب تجربة التقنية المالية لشركتين

الرياض- مباشر: وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب تصريح تجربة التقنية المالية المقدم من شركة "حصيد للاستثمار"، وشركة "واحد للاستثمار المالية" وذلك لاختبار خدمة المستشار الآلي (Robo-Advisory).

​وقالت الهيئة في بيان اليوم الثلاثاء، إن الموافقة جاءت بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ ‏‏1424/6/2هـ وتعليمات تصريح تجربة التقنية المالية والتي تهدف إلى توفير إطار تنظيمي يدعم ابتكار التقنية المالية (فينتك) في السوق المالية بالمملكة.

وأشارت أن الشركتين ستتمكنان من اختبار منتج المستشار الآلي الذي من خلاله يستطيع العملاء الحصول على خدمات استشارية من خلال منصة إلكترونية (أو تطبيق إلكتروني)، بشأن ورقة مالية أو برنامج استثماري بطريقة إلكترونية. كما تقدم الشركة خدمة إدارة الاستثمارات بطريقة آلية، والتي يمكن للعملاء من خلالها الاستثمار بشكل تلقائي عبر المنصة أو التطبيق.

ويعطي العملاء مسؤولية الاستثمار لإدارة الشركة نيابةً عنهم بشكل مستمر وتتصرف الإدارة بتلك الأوراق المالية وفقاً لتقديرها، وذلك ضمن الشروط والمعايير والالتزامات المتفق عليها مع العملاء.

وتقدم تلك الخدمة عن طريق منصة إلكترونية (أو تطبيق) تملكها وتشرف عليها إدارة الشركة.



وأشارت الهيئة إلى أن هذا التصريح يأتي تزامناً مع بدء المرحلة الثانية لاستقبال طلبات تجربة ابتكارات التقنية المالية ذات العلاقة بأعمال الأوراق المالية التي تخضع لإشراف الهيئة والتي سبق الإعلان عنها كما ستفتح الهيئة لاحقاً هذا العام المجال لاستقبال طلبات التصريح لتجربة التقنية المالية للمرحلة الثالثة.

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