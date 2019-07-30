أرباح "أسمنت الجنوب" تقفز لـ91 مليون ريال بالربع الثاني

الرياض- مباشر: أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة "أسمنت المنطقة الجنوبية" تحقيق قفزة في صافي الربح خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 152.78 بالمائة على أساس سنوي.

وقالت الشركة في بيان على "تداول"، اليوم الثلاثاء، إن صافي الربح بلغ 91 مليون ريال صافي ربح مقابل 36 مليون ريال في الربع المقارن من 2018.

وعزت الشركة الارتفاع في صافي الربح إلى زيادة ايرادات المبيعات بنسبة 55.06 بالمائة وزيادة كمية المبيعات بنسبة 17.24 بالمائة، اضافة الى إنخفاض الأعباء التمويلية للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بنسبة 6.64 بالمائة.

وعلى أساس ربعي سجلت الشركة تراجع في صافي الربح بنسبة 24.16 بالمائة بالمقارنة مع أرباح الربع الأول من 2019 والبالغة 120 مليون ريال.

وأرجعت ذلك إلى انخفاض ايرادات المبيعات للربع الحالي مقارنة بالربع السابق من نفس العام بنسبة (19.30 بالمائة كما انخفضت كمية المبيعات للربع الحالي بنسبة (16.10 بالمائة، اضافة الى زيادة الأعباء التمويلية للربع الحالي بنسبة (0.77 بالمائة، بحسب بيان الشركة.

وعلى صعيد الأرباح النصف سنوية بلغ صافي ربح الشركة 211 مليون ريال مقابل 138 مليون ريال في الفترة المقارنة من 2018 بزيادة قدرها 53 بالمائة.

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