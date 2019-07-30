المالية السعودية: 5.7 مليار ريال عجز الميزانية بالنصف الأول 2019

الرياض – مباشر: كشفت وزارة المالية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن أداء الميزانية للربع الثاني من عام 2019.

وقالت الوازرة، في بيان لها اليوم، إن إجمالي الإيرادات في الربع الثاني من العام الجاري بلغت 260.706 مليار ريال، مقابل مصروفات قيمتها 294.226 مليار ريال.

وأضافت المالية، أن العجز بلغ 33.52 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2019.

وأوضحت الوزارة، أن عجز الميزانية خلال النصف الأول من العام 2019 بلغ نحو 5.7 مليار ريال، مقابل 41.7 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام 2018، بتراجع 86 بالمائة.

وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 15 بالمائة في النصف الأول من العام الجاري، فيما زاد إجمالي النفقات بنسبة 6 بالمائة.

ولفتت الوزارة، إلى زيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 14.4 بالمائة؛ ارتباطاً بتحسن النشاط الاقتصادي وتطبيق المبادرات الإصلاحية.

وزادت الإيرادات الضريبية على السلع والخدمات بنسبة 48 بالمائة؛ نتيجة زيادة الحصيلة من ضريبة القيمة المضافة والمقابل المالي على الوافدين.

وأشارت، إلى أن الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية زادت بنسبة 10 بالمائة؛ مع تحسن النشاط الاقتصادي، في الوقت نفسه ارتفعت الإيرادات النفطية بنسبة 15 بالمائة عن الفترة المماثلة من العام 2018؛ مدفوعة بالمبالغ المستلمة من أرباح النفط.

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