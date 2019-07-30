السعودية تبحث تطبيق اتفاقية تعاون أمني مع العراق 

القاهرة - سبوتنيك. ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الثلاثاء، أن مجلس الوزراء السعودي خول وزير الداخلية، أو من ينوب عنه، التوقيع على ذلك الاتفاق، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

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جاء ذلك، في بيان عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت في مدينة تبوك غربي المملكة، برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وكان وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، أعلن، في 18 أبريل/ نيسان الماضي، عن التوصل إلى اتفاق مع السعودية، بشأن التعاون في مجالي الأمن والاستخبارات.

وقال الحكيم، في تصريحات صحفية: "العلاقات بين بغداد والرياض ستشهد في وقت قريب تعاونا أمنيا واستخباراتيا".

وبحسب تقارير إعلامية، تتضمن اتفاقية التعاون الأمني السعودية – العراقية، تبادل المعلومات حول عناصر تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول).

وتشتمل الاتفاقية أيضا على التنسيق الأمني على الحدود المشتركة بين البلدين.