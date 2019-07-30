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إنفوجرافيك: تفاصيل أداء الميزانية السعودية بالربع الثاني من 2019

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الرياض- مباشر: أظهر التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الثاني من السنة المالية 1440/ 1441هـ لعام 2019م، تسجيل إيرادات نحو 260.706 مليار ريال.

وأصدرت وزارة المالية السعودية، الإنفوجرافيك التالي يوضح تفاصيل أداء الميزانية:

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