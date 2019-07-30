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"داو جونز" يتراجع 140 نقطة بالمستهل مع المخاوف التجارية

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"داو جونز" يتراجع 140 نقطة بالمستهل مع المخاوف التجارية "داو جونز" يتراجع 140 نقطة بالمستهل مع المخاوف التجارية

مباشر: انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية جلسة اليوم الثلاثاء، وفقد "داو جونز" نحو 140 نقطة، مع عدم اليقين التجاري وترقب بيان السياسة النقدية.

واتهم الرئيس الأمريكي دونالد الصين بالمماطلة في المحادثات التجارية انتظاراً للانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة، في الوقت الذي تستكمل فيه الدولتان المفاوضات بعد أن وقفت في مايو/آيار الماضي.

ويترقب المستثمرون نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي يبدأ اليوم الثلاثاء ويستمر لمددة يومين، مع توقعات كبيرة بخفض معدل الفائدة.

وتواصل الشركات الأمريكية إعلان أدائها المالي عن الربع الثاني، حيث تحولت شركة "بروكتر آند جامبل" للخسائر في حين تجاوزت التقديرات توقعات المحللين.

وفي بيانات اقتصادية اليوم، تباطأ نمو المنازل الأمريكية خلال مايو/آيار الماضي، في حين صعد الإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة بأقل وتيرة في 4 أشهر.

وبحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.5 بالمائة أو ما يعادل 142.1 نقطة ليصل إلى 27079.1 نقطة.

كما هبط "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.6 بالمائة إلى 3001.5 نقطة، وتراجع "ناسداك" بنحو 0.7 بالمائة إلى 8231.9 نقطة.

وخلال نفس الفترة، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 98.097.

مباشر (اقتصاد)

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