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أسعار المنازل في الولايات المتحدة ترتفع بأقل وتيرة منذ 2012

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أسعار المنازل في الولايات المتحدة ترتفع بأقل وتيرة منذ 2012 أسعار المنازل في الولايات المتحدة ترتفع بأقل وتيرة منذ 2012

مباشر: تباطأ نمو المنازل في الولايات المتحدة خلال مايو/آيار الماضي لأدنى مستوى منذ 2012.

وأظهرت بيانات مؤشر "ستاندرد أند بورز - كايس شيللر"، اليوم الثلاثاء، أن أسعار المنازل في 20 مدينة أمريكية ارتفعت بنسبة 2.4 بالمائة في مايو/آيار الماضي علي أساس سنوي، مقابل 2.5 بالمائة في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلي نمو أسعار المنازل في 20 مدينة أمريكية بنحو 2.4 بالمائة خلال نفس الفترة.

وأوضحت البيانات أن مدينة "لاس فيجاس" سجلت أكبر معدل صعود لأسعار المنازل بنسبة 6.4 بالمائة، يليها "فيونيكس" بنحو 5.7 بالمائة و "تامبا" بنسبة  5.1 بالمائة.

وبلغ متوسط سعر المنزل في الـ20 مدينة أمريكية نحو 216.94 ألف دولار خلال مايو/آيار الماضي.

فيما نمت أسعار المنازل على الصعيد الوطني في الولايات المتحدة بنسبة 3.4 بالمائة خلال مايو/آيار الماضي، مقارنة مع نمو 3.5 بالمائة في الشهر السابق له.

وبحلول الساعة 1:20 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.07 بالمائة ليسجل 98.08.

مباشر (اقتصاد)

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