بوان ترفع أرباحها الفصلية 89.3%..وتتراجع على أساس ربعي

الرياض – مباشر: ارتفع صافي ربح شركة بوان بنسبة 89.3 بالمائة في الربع الثاني لعام 2019 على أساس سنوي.

وبلغ صافي الربح، وفقا لبيانات الشركة المالية على "تداول" اليوم الثلاثاء، 3.03 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 1.59 مليون ريال في الربع الثاني من 2018.

وأرجعت الشركة ارتفاع صافي الأرباح بالربع الثاني على أساس سنوي إلى ارتفاع إجمالي الدخل؛ متأثراً بارتفاع الإيرادات وهامش الربح، ونمو الإيرادات الأخرى ومصاريف التشغيل والأعباء التمويلية والزكاة، مقابل انخفاض ضريبة الدخل.

وعلى أساس ربعي، هبطت أرباح بوان 79.88 بالمائة؛ مقارنة بأرباح الربع الأول من العام الجاري والبالغة 15.04 مليون ريال.

وارتفعت أرباح الشركة 15.7 بالمائة في النصف الأول من عام 2019؛ إلى 18.07 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بـ 15.61 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وزادت الإيرادات 12.9 بالمائة بالنصف الأول إلى 1.116 مليار ريال، مقابل 988.12 مليون ريال في النصف الأول من 2018.

وحققت الشركة نمواً بصافي الأرباح خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 7.3 بالمائة على أساس سنوي؛ إلى 15.04 مليون ريال، مقارنة بـ 14.02 مليون ريال بالربع المماثل من 2018.

وأنهى سهم الشركة تعاملات اليوم على تراجع نسبته 0.28 بالمائة لمستوى 14.18 ريالا.

ترشيحات:

وزير العمل السعودي يعتمد الدليل الإرشادي لحظر التدخين بأماكن العمل

السعودية.. 32.4 مليار ريال الإنفاق السياحي بالربع الثاني..64% للأجانب

وصول 1.17 مليون حاج إلى السعودية عبر جميع المنافذ

السعودية تعتمد لائحة اشتراطات البقالات والتموينات والأسواق المركزية المحدثة

المصارف السعودية ترفع استثماراتها بالسندات الحكومية 23.7% بالنصف الأول

إنفوجراف.. 16.3 مليار دولار تحويلات الوافدين بالسعودية بالنصف الأول لـ2019

عقوبة مخالفة الحج بدون تصريح للمواطنين والمقيمين (فيديوجراف)

السعودية.. خطوات استخراج تصريح دخول المقيمين مكة بموسم الحج

الزكاة السعودية: وصول أول شحنة سجائر تحمل أختاماً ضريبية للدمام