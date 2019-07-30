"إيداع" السعودية تتجه لتوزيع الأرباح النقدية للشركات والصناديق على المساهمين

الرياض- مباشر: أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) اليوم الثلاثاء، عن إطلاق خدمة "وكيل الدفع" كخدمة اختيارية للشركات والصناديق.

وقالت "إيداع"، في بيان، إنها تهدف من خلال الخدمة إلى تطوير الآلية الحالية لتوزيع الأرباح في السوق وتوحيد إجراءاتها.

وأضافت أن الخدمة تأتي ضمن خطط إيداع الاستراتيجية لتوفير حلول مبتكرة وفعالة لجميع مشاركي السوق وبالتماشي مع المعايير العالمية.

وقالت "إيداع" إنها ستقوم بتوزيع الأرباح النقدية للمساهمين المستحقين نيابة عن المصدر من خلال أعضاء السوق.

وتهدف إيداع من خلال إطلاق هذه الخدمة عبر منصة تداولاتي إلى توفير خدمات متكاملة تسهل على المصدر إتمام الإجراءات المتعلقة بتوزيع المتحصلات النقدية للمساهمين بما يضمن سرعة إجراء التحويلات النقدية ودقة معلومات المساهمين واستحقاقات الأرباح إضافة إلى تقليل التكاليف المترتبة على تنفيذ التحويلات النقدية لمصدري الأوراق المالية.

و"إيداع" هي الجهة الوحيدة في المملكة العربية السعودية المسؤولة عن خدمات الحفظ والتسجيل، والمقاصة والتسوية.

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