3 أسباب وراء هبوط أرباح"الحكير" 80% بالربع الثاني

الرياض- مباشر: أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة "عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية" (الحكير) تراجع صافي أرباحها خلال الربع الثاني من العام 2019 بنسبة 79.7 بالمائة على أساس سنوي.

وقالت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء على "تداول" إن صافي الربح بلغ 0.63 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل 3.1 مليون ريال بالربع المماثل لعام 2018.

وحققت الشركة خسارة قدرها 32.06 مليون ريال في الربع الأول من 2019.

وعزت الشركة في البيان هبوط صافي الربح إلى إنخفاض الإيرادات بمبلغ 8.7 مليون ريال ناتجة بشكل رئيسي من زيادة تنافسية السوق التي أدت إلى إنخفاض معدل سعر بيع الغرفة اليومي للفنادق القائمة.

وتابعت: ساهم إغلاق عدد من المواقع ضعيفة الأداء شملت مواقع ترفيهية ومطاعم والتي كانت تحقق خسائر تشغيلية و نتج عن اغلاق تلك المواقع انخفاض في الايرادات بمبلغ 2.6 مليون ريال، اضافة الى زيادة الأعباء المالية بمبلغ 1.6 مليون ريال.

وأشار البيان إلى أنه بالرغم من أن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (16) له تأثير سلبي علي صافي الربح خلال الربع الحالي بإجمالي مبلغ 10.4 مليون ريال وأدى ذلك إلى ارتفاع تكاليف التمويل بمبلغ 23.9 مليون ريال ومصاريف الإهلاك بمبلغ 52.4 مليون ريال ونقص في مصاريف الايجار بمبلغ 65.9 مليون ريال.

وتابع البيان أن صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق انخفض بمبلغ 2.5 مليون ريال فقط وذلك بسبب عدة أمور منها إجراءات ترشيد النفقات التي اتخذتها الإدارة خلال عام 2018 أدت إلى انخفاض حجم المصروفات التشغيلية.

وانخفضت التكاليف المباشرة بمبلغ 9.4 مليون ريال (تشمل إنخفاض في مصاريف الرواتب والأجور بمبلغ 4.4 مليون ريال ومصاريف أخرى بمبلغ 5 ملايين ريال) والمصاريف العمومية و الإدارية انخفضت بمبلغ 5.4 مليون ريال (تشمل انخفاض في مصاريف الرواتب والاجور بمبلغ 4 مليون ريال ومصاريف اخرى بمبلغ 1.4 مليون ريال )، اضافة الى إرتفاع حصة الشركة في صافي أرباح المشاريع المشتركة بمبلغ 4.2 مليون ريال.

وتفاقمت خسائر الشركة خلال النصف الأول من 2019 إلى 31.44 مليون ريال، مقابل خسارة قدرها 4.42 مليون ريال، بارتفاع 611.1 بالمائة.

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