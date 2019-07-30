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المجلس العسكري في السودان يأمر بتعزيز الأمن والاستقرار في شمال دارفور

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© AFP 2019 / SUDAN NEWS AGENCY

القاهرة، سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "سونا"، اليوم الثلاثاء، أنه "نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، وجه بضرورة تعزيز الأمن والاستقرار بولاية شمال دارفور، وحسم المتفلتين بجانب الاهتمام بمعاش الناس".

وأضافت الوكالة أن دقلو التقى في القصر الجمهوري والي شمال دارفور، اللواء الركن مالك الطيب خوجلي، الذي أوضح أن "نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، وجه بضرورة الاهتمام بالموسم الزراعي وفتح المراحيل للرعاة والمحافظة على مقار اليوناميد التي تم تسلمها مؤخرا".

وفي السياق نفسه، أعلن المجلس العسكري السوداني الانتقالي، تعليق الدراسة في السودان لكل المراحل التعليمية بجميع المحليات إلى أجل غير مسمى.

وأصدر مدير عام وزارة التربية والتوجيه المكلف، محيي الدين الجعلي، قرارا إداريا يقضي بـ"تعليق الدراسة بجميع المراحل التعليمية وبكافة المحليات إلى أجل غير مسمى".

وعاد التوتر إلى الأجواء السياسية في السودان، بعد أحداث مدينة الأبيض، حيث قتل 5 متظاهرين، من بينهم 4 طلاب مدارس بالرصاص، أمس الاثنين.

وعلق رئيس المجلس العسكري الحاكم في السودان، عبد الفتاح البرهان، على الواقعة، قوله إنه ينبغي "إجراء محاسبة فورية بعد مقتل ما لا يقل عن أربعة تلاميذ بالرصاص خلال فض احتجاج في مدينة الأبيض".

وأضاف: 

ما حدث في مدينة الأبيض أمر مؤسف وحزين، وقتل المواطنين السلميين غير مقبول ومرفوض وجريمة تستوجب المحاسبة الفورية والرادعة.

SputnikNews

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