هواوي تحذر من تأثير الحظر الأمريكي على المبيعات

مباشر: أعلنت شركة "هواوي" أن إدراجها بالقائمة السوداء الأمريكية ستؤثر على إيراداتها على المدى القصير، حتى بالرغم من تسجيلها زيادة في الإيرادات بنحو 23 بالمائة في النصف الأول من العام الجاري.

وقال مدير الشركة الصينية "ليانج هوا" في تصريجات للصحفيين بعد إعلان نتائج الأعمال، اليوم الثلاثاء، إن هواوي لاتزال تركز على تحسين أعمال هاتفها الذكي عالمياً، حيث ترى أنه تحمل العبء الأكبر في تعطيلات سلاسل التوريد من جانب الولايات المتحدة.

وحققت "هواوي" زيادة في الإيرادات بنحو 23.2 بالمائة في أول 6 أشهر من العام الجاري عند 401.3 مليار يوان (58.26 مليار دولار).

وأضاف "ليانج": "الإيرادات زادت بسرعة حتى شهر مايو/آيار الماضي، وبالنظر إلى الأساس الذي وضعناه في النصف الأول من العام الجاري نحن مستمرون في تسجيل النمو حتى بعد إضافتنا إلى القائمة الأمريكية السوداء".

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أدرجت شركة هواوي إلى قائمة الشركات التي تشكل خطراً على الأمن القومي الأمريكي، وذلك في مايو/آيار الماضي.

وفي الوقت نفسه أكد مدير "هواوي" أن ذلك لا يعني أن الشركة ليس لديها صعوبات، "نحن لدينا صعوبات قد تؤثر على وتيرة النمو على المدى القصير".