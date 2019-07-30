أخبار عاجلة

الحكيم في بيتك | فيه موانع لزراعة الأسنان؟ اعرف من الحكيم في بيتك -
اتفاق أردني فلسطيني لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري -
رسمياً.. الولايات المتحدة تنسحب من معاهدة الصواريخ النووية مع روسيا -
مسؤول ألماني يؤيد مهمة أوروبية لحماية الملاحة بالخليج -
أرباح وإيرادات "إكسون موبيل" تتجاوز التوقعات في الربع الثاني -
الروبل الروسي يتراجع 1% مع جولة جديدة من العقوبات الأمريكية -
حرس الحدود المصري يضبط 18 قنبلة معدة للتفجير في شمال سيناء -
"أنصار الله" تعلن تفاصيل لأول مرة عن الصاروخ المستخدم في قصف عدن والدمام -
لقمة هنية| أسهل وأسرع طريقة لعمل صدور الفراخ بالبروكلي -
الأخبار - مداخلة مع الكاتب الصحفي/ جمال عنقرة وتفاصيل أكثر بشأن أحداث مدينة الأبيض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

تكليف "سار" بتنفيذ مبادرات السكك الحديدية ببرنامج تطوير الصناعة السعودي

Google+ Print
تكليف "سار" بتنفيذ مبادرات السكك الحديدية ببرنامج تطوير الصناعة السعودي تكليف "سار" بتنفيذ مبادرات السكك الحديدية ببرنامج تطوير الصناعة السعودي

الرياض- مباشر: قرر مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، تكليف الشركة للخطوط الحديدية (سار) بتنفيذ مبادرات السكك الحديدية المدرجة والمعتمدة ضمن مبادرات برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية.

وجاء قرار مجلس الوزراء، وفقا لوكالة الأنباء السعودية- واس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

ودشن ولي العهد السعوي الأمير محمد بن سلمان، في يناير 2019، برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية؛ لتصبح المملكة قوة صناعية، ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية.

وقال الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية بالسعودية، عابد السعدون، في تصريحات له خلال فبراير 2019، إنه تم رصد نحو 27 مليار ريال لهذا العام؛ لصرفها على مبادرات ومشاريع البرنامج.

يُشار إلى أن البرنامج يعمل على تطوير 11صناعة، منها صناعة السيارات والصناعات العسكرية والطبية والاستزراع المائي والسمكي، وكلها تستهدف رفع صادرات المملكة لتصبح 50% منها صادرات غير نفطية.

ويستهدف البرنامج الإسهام في الناتج المحلي بقيمة 2.2 تريليون ريال، وتوفير 1.6 مليون وظيفة، إضافةً إلى جذب استثمارات بنحو 1.6 تريليون ريال بحلول عام 2030.

ترشيحات:

سهم "دار الأركان" عند أدنى مستوياته في شهر ونصف

المصارف السعودية ترفع استثماراتها بالسندات الحكومية 23.7% بالنصف الأول

أرباح مصرف الراجحي ترتفع لـ2.58 مليار ريال بالربع الثاني

دخل العمليات يقفز بالأرباح الفصلية لـ"بنك الرياض" 78.15%

عقوبة مخالفة الحج بدون تصريح للمواطنين والمقيمين (فيديوجراف)

السعودية تعتمد لائحة اشتراطات البقالات والتموينات والأسواق المركزية المحدثة

الجريدة الرسمية تنشر قرار "الوزراء السعودي" بإلغاء نظام البيع بالتقسيط

الزكاة السعودية: وصول أول شحنة سجائر تحمل أختاماً ضريبية للدمام

السجن والغرامة والترحيل .. لتلك المخالفات في السعودية

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
أنصار الله تعلن تفاصيل "بركان 3" الذي قصف عمق السعودية لأول مرة

أنصار الله تعلن تفاصيل "بركان 3" الذي قصف عمق السعودية لأول مرة

الخارجية التركية تعلق لأول مرة على أزمة الشاحنات العالقة على حدود السعودية

الخارجية التركية تعلق لأول مرة على أزمة الشاحنات العالقة على حدود السعودية

قبل 3 أعوام..ماذا قال ولي عهد السعودية عن حقوق المرأة؟

قبل 3 أعوام..ماذا قال ولي عهد السعودية عن حقوق المرأة؟

سفيرة السعودية في واشنطن تعلق على قرار بلادها سن قوانين جديدة خاصة بالمرأة

سفيرة السعودية في واشنطن تعلق على قرار بلادها سن قوانين جديدة خاصة بالمرأة