اعلان شركة أسمنت المنطقة الجنوبية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

1- بلغ اجمالي المبيعات خلال الربع الحالي 276 مليون ريال مقابل 178 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بزيادة قدرها 55.06%.

2- بلغ اجمالي حقوق المساهمين (لا يوجد حقوق اقلية) خلال الفترة الحالية 3.235 مليون ريال مقابل 3,240 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك (بنقص قدره) 0.15%.

3- بلغ إجمالي الدخل الشامل خلال الربع الحالي للعام 2019م مبلغ 91 مليون مقابل 36 مليون للربع المماثل من العام الماضي بزيادة قدرها 153%.

4- بلغ إجمالي الدخل الشامل خلال الربع الحالي للعام 2019م مبلغ 91 مليون مقابل 120 مليون للربع السابق من نفس العام بنقص قدره 24.17%.

5- - بلغ إجمالي الدخل الشامل للفترة الحالية للعام 2019م مبلغ 211 مليون مقابل 138 مليون عن الفترة المماثلة من العام السابق بزيادة قدرها 52.90%. كما بلغ اجمالي المبيعات خلال الفترة الحالية 618 مليون ريال مقابل 452 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بزيادة قدرها 36.73%.