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إعلان إلحاقي من مصرف الراجحي بخصوص النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

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إعلان إلحاقي من مصرف الراجحي بخصوص النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر ) إعلان إلحاقي من مصرف الراجحي بخصوص النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )
التغير الحاصل على التطوير يود مصرف الراجحي أن يوضح بعض المعلومات الاضافية بخصوص النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر ):

بلغ صافي الدخل قبل الزكاة للربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019 مبلغ 2,867 مليون مقارنة بمبلغ 2,885 مليون للربع السابق المنتهي في 31 مارس 2019 بنسبة انخفاض بلغت -0.6%. في حين بلغ صافي الدخل بعد الزكاة للربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019 مبلغ 2,580 مليون مقابل 2,597 مليون للربع السابق المنتهي في 31 مارس 2019 بنسبة انخفاض بلغت -0.7%.

بلغ صافي الدخل قبل الزكاة للربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019 مبلغ 2,867 مليون مقارنة بمبلغ 2,569 مليون للربع المماثل من العام السابق المنتهي في 30 يونيو 2018 بنسبة ارتفاع بلغت 11.6%. في حين بلغ صافي الدخل بعد الزكاة للربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019 مبلغ 2,580 مليون مقابل 2,474 مليون للربع المماثل من العام السابق المنتهي في 30 يونيو 2018 بنسبة ارتفاع بلغت 4.3%.

تم إحتساب ربحية السهم للفترة المنتهية في 30 يونيو 2018 و 30 يونيو 2019 بتقسيم صافي دخل الفترة بعد الزكاة على 2,500 مليون سهم لتعكس بأثر رجعي تأثير تغيُر عدد الأسهم نتيجة لإصدار أسهم المنحة.

مباشر (اقتصاد)

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