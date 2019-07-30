القياديات تصعد بالسوق السعودي 0.14% بالإغلاق وسط تراجع السيولة

الرياض – مباشر: أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسي تعاملات اليوم الثلاثاء على ارتفاع بدعم مباشر من مكاسب القطاعات القيادية، وبالمثل أغلق مؤشر السوق الموازي- نمو بالمنطقة الخضراء.

وأغلق المؤشر العام للسوق- تاسي على ارتفاع نسبته 0.14 بالمائة، ليصل لمستوى 8740.93 نقطة، بعد مكاسب نسبتها 11.81 نقطة.

وتراجعت السيولة بالسوق الرسمي إلى 2.55 مليار ريال مقارنة بـ 3.01 مليار ريال في الجلسة الماضية؛ مع تراجع كميات الأسهم المتداول عليها لـ 108.52 مليون سهم، مقابل 121.22 مليون سهم في تعاملات الاثنين.

وأنهى المؤشر الرئيسي للسوق تعاملات اليوم على ارتفاع بالرغم من إغلاق 11 قطاعا باللون الأحمر؛ وجاء ذلك نتيجة المكاسب الجماعية للقطاعات القيادية بمقدمتها البنوك والاتصالات.

وتصدر قطاع النقل والمواصلات مكاسب القطاعات بنسبة 1.5 بالمائة، يليه البنوك والاتصالات بنحو 0.4 بالمائة لكل منهما، وأغلق المواد الأساسية بمكاسب نسبتها 0.2 بالمائة.

وحل العقارات على رأس التراجعات بنسبة 2.7 بالمائة، يليه المرافق والمنافع العامة بـ1.4 بالمائة.

وتصدر سهم "الوطنية للتعليم" مكاسب السوق بنسبة 6.98 بالمائة، فيما تصدر "بترورابغ" الخسائر بنحو 8.8 بالمائة.

وكان سهم "الراجحي" الأنشط بالسوق الرئيسي على مستوى السيولة بقيمة 306.7 مليون ريال، فما كان "الإنماء" الأبرز على مستوى الكميات بـ 8.07 مليون سهم.

وعلى مستوى السوق الموازي- نمو، واصل مكاسب للجلسة الثانية بنحو 0.8 بالمائة، ليغلق بمستوى 3832.42 نقطة، بعد حصد 29.93 نقطة.

وانخفضت التداولات بالموازي؛ مع تراجع السيولة لـ 882.8 ألف ريال مقارنة بـ 1.82 مليون ريال بالجلسة الماضية، من خلال التداول على 35.14 ألف سهم، مقابل تداولات تمت على 90.65 ألف سهم بجلسة الاثنين.

وتصدر سهم "أبو معطي" مكاسب السوق الموازي بنسبة 1.9 بالمائة، وكان "الكثيري" على رأس التراجعات بـ 5.3 بالمائة.

وسيطر "باعظيم" على تداولات الموازي؛ بسيولة قيمتها 320.23 ألف ريال، وبكميات 11.02 ألف سهم.

وسجل سوق الأسهم السعودية "تداول" تراجعاُ بنهاية جلسة الاثنين، بعد ارتفاعه في الجلستين السابقتين، متأثراً بهبوط الثلاثة قطاعات القيادية البنوك، والمواد الأساسية والاتصالات.

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