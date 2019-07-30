المبيعات ترتفع بأرباح أسمنت الشرقية 68.4% بالربع الثاني

الرياض- مباشر: أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة "أسمنت المنطقة الشرقية" ، تحقيق نمو في صافي الربح خلال الربع الثاني من العام 2019 بنسبة 68.42 بالمائة على أساس سنوي.

وقالت الشركة في بيان على "تداول" اليوم الثلاثاء، إنها سجلت صافي ربح بلغ 32 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2019، مقابل 19 مليون ريال بالربع المقارن من عام 2018.

وقالت الشركة إن الارتفاع في صافي الربح يعود إلى عدة عوامل منها ارتفاع قيمة المبيعات نتيجة تحسن متوسط سعر البيع، وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية، إضافة إلى ارتفاع الإيرادات من الاستثمارات، وانخفاض مخصص الزكاة.

وخلال النصف الأول من العام 2019 حققت الشركة قفزة في صافي الربح بنحو 78 مليون ريال مقابل 35 مليون ريال في النصف الأول من 2018 بزيادة قدرها 122.86 بالمائة.

وعزت الشركة القفزة في صافي الربح إلى ارتفاع قيمة المبيعات نتيجة تحسن متوسط سعر البيع، انخفاض متوسط تكلفة الأسمنت المباع، انخفاض المصاريف العمومية والإدارية، ارتفاع الإيرادات من الاستثمارات، انخفاض المصروفات الأخرى، انخفاض مخصص الزكاة.

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