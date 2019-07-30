أخبار عاجلة

الحكيم في بيتك | فيه موانع لزراعة الأسنان؟ اعرف من الحكيم في بيتك -
اتفاق أردني فلسطيني لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري -
رسمياً.. الولايات المتحدة تنسحب من معاهدة الصواريخ النووية مع روسيا -
مسؤول ألماني يؤيد مهمة أوروبية لحماية الملاحة بالخليج -
أرباح وإيرادات "إكسون موبيل" تتجاوز التوقعات في الربع الثاني -
الروبل الروسي يتراجع 1% مع جولة جديدة من العقوبات الأمريكية -
حرس الحدود المصري يضبط 18 قنبلة معدة للتفجير في شمال سيناء -
"أنصار الله" تعلن تفاصيل لأول مرة عن الصاروخ المستخدم في قصف عدن والدمام -
لقمة هنية| أسهل وأسرع طريقة لعمل صدور الفراخ بالبروكلي -
الأخبار - مداخلة مع الكاتب الصحفي/ جمال عنقرة وتفاصيل أكثر بشأن أحداث مدينة الأبيض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. سوريا
  5. جي بي سي نيوز

%70 من نازحي مخيم "الركبان" يغادرون إلى الداخل السوري

Google+ Print
%70 من نازحي مخيم "الركبان" يغادرون إلى الداخل السوري %70 من نازحي مخيم "الركبان" يغادرون إلى الداخل السوري

جي بي سي نيوز :- قال رئيس هيئة العلاقات العامة في مخيم الركبان، على الحدود السورية، أحمد درباس الخالدي، لـ"عربي21"، إن "70 في المئة من النازحين غادروا المخيم، بينما بقي 5500 شخص داخل المخيم".

وقال ناشطون سوريون في المخيم لـ"عربي21" إن "المتبقين في المخيم يرفضون العودة رغم الأوضاع السيئة وانقطاعات الإمدادات الاغاثية".

ويقع المخيم على بعد كيلو مترات قليلة من الحدود الأردنية الشمالية الشرقية؛ يقبع مخيم الركبان في المنطقة "منزوعة السلاح" بين الأردن وسوريا، ويضم حتى عام 2018 قرابة 80 ألف لاجئ، يعانون من أوضاع إنسانية صعبة في ظل البيئة الصحراوية التي يعيشون فيها، وشح المساعدات، وقلة مياه الشرب النظيفة.

وأسس المخيم عام 2015، بعد أن حاولت أعداد غفيرة من اللاجئين العبور إلى الجانب الأردني، الذي أغلق الحدود أمامهم بداعي عدم المقدرة على استيعاب هذا العدد الكبير من الفارين من الحرب في سوريا، وتوقفت في وجههم المساعدات لاحقا، على أثر "تفجير الركبان" الذي وقع في 21 حزيران/ يونيو 2016 وأدى إلى مقتل سبعة من عناصر حرس الحدود الأردني، بشاحنة مفخخة تبناها تنظيم الدولة.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
اتفاق أردني فلسطيني لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري

اتفاق أردني فلسطيني لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري

العراق يحبط تهريب ادوية من الاردن

العراق يحبط تهريب ادوية من الاردن

الملك عبدالله لكوشنر : تحقيق السلام العادل والدائم وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

الملك عبدالله لكوشنر : تحقيق السلام العادل والدائم وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

عطية يخاطب الرزاز والمعشر والمعاني بخصوص معيدي الثانوية من مواليد 2000

عطية يخاطب الرزاز والمعشر والمعاني بخصوص معيدي الثانوية من مواليد 2000