الإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة يرتفع بأقل وتيرة بـ4 أشهر

مباشر: ارتفع الإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة بأقل وتيرة في أربعة شهور خلال الشهر الماضي، مع بقاء معدل الإدخار قرب أعلى مستوى في نحو 3 أعوام.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أن الإنفاق الشخصي ارتفع بنسبة 0.3 بالمائة خلال شهر يونيو/حزيران الماضي مقابل زيادة 0.5 بالمائة في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن الإنفاق الشخصي سوف يرتفع بنسبة 0.3 بالمائة في الشهر الماضي.

وتعتبر قراءة الإنفاق الأمريكي الشخصي في يونيو/حزيران هي الأدنى منذ شهر فبراير/شباط الماضي.

وبالنسبة للدخل الشخصي بالولايات المتحدة فشهد زيادة 0.4 بالمائة خلال الشهر الماضي وهي ونفس وتيرة الارتفاع المسجلة في الثلاثة أشهر السابقة له.

وبحسب التقديرات، فكان من المتوقع أن ينمو الدخل الشخصي بنحو 0.4 بالمائة في يونيو/حزيران.

وبالنسبة لمعدل الإدخار، فصعد إلى 8.1 بالمائة في الشهر الماضي مقابل 8 بالمائة المسجلة في الشهر السابق له، ليظل قرب أعلى مستوى في نحو 3 أعوام.

ومن جهة أخرى، فإن مؤشر أسعار إنفاق المستهلكين ارتفع بنسبة 1.4 بالمائة في شهر يونيو/حزيران الماضي مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي وهي نفس وتيرة الزيادة المسجلة في مايو/آيار السابق له.

أما مؤشر أسعار إنفاق المستهلكين الأساسي والذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة، فسجل زيادة 1.6 بالمائة في الشهر الماضي على أساس سنوي مقارنة مع ارتفاع 1.5 بالمائة في الشهر السابق له.

ويعتبر مؤشر أسعار إنفاق المستهلكين هو المؤشر المفضل لدى الفيدرالي لرصد التضخم والذي يبلغ مستهدفه عند 2 بالمائة.

وبحلول الساعة 12:40 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر الدولار مقابل اليورو عند مستوى 1.1151 دولار.