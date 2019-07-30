12 قراراً لمجلس الوزراء السعودي في اجتماعه برئاسة الملك سلمان

الرياض - مباشر: رأس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في نيوم بمنطقة تبوك.

ووفقا لبيان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة عصام بن سعد بن سعيد، لوكالة الأنباء السعودية- واس، اعتمد المجلس 12 قراراً.

وقرر مجلس الوزراء تفويض وزير الداخلية بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين السعودية والكويت في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية السعودية ووزارة الأمن العام في الصين في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية.

وفوض مجلس الوزراء وزير الداخلية بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع اتفاقية تعاون أمني بين حكو السعودية والعراق.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية السعودية ووزارة خارجية مقدونيا .

وفوض مجلس الوزراء وزير التجارة والاستثمار بالتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة.

وقرر مجلس الوزراء تفويض وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية ومكتب البراءات الياباني.

واعتمد مجلس الوزراء انضمام المملكة العربية السعودية إلى مشروع (السعي نحو النمو) التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، وقيام وزارة الاقتصاد والتخطيط باستكمال الإجراءات النظامية.

وقرر مجلس الوزراء تحويل (اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية) المنشأة بقرار مجلس الوزراء رقم (104) وتاريخ 3 ربيع الآخر 1430هـ ، إلى مركز باسم (المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية) .

ووافق مجلس الوزراء على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وقرر مجلس الوزراء نقل "البرنامج الوطني لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال الممارسات الوظيفية (اتزان)" من وزارة الخدمة المدنية إلى مركز تحقيق كفاءة الإنفاق.

وأصدر مجلس الوزراء قرارا بتكليف الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) بتنفيذ مبادرات السكك الحديدية المدرجة والمعتمدة ضمن مبادرات برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية.

ووافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة.

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