أخبار عاجلة

الحكيم في بيتك | فيه موانع لزراعة الأسنان؟ اعرف من الحكيم في بيتك -
اتفاق أردني فلسطيني لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري -
رسمياً.. الولايات المتحدة تنسحب من معاهدة الصواريخ النووية مع روسيا -
مسؤول ألماني يؤيد مهمة أوروبية لحماية الملاحة بالخليج -
أرباح وإيرادات "إكسون موبيل" تتجاوز التوقعات في الربع الثاني -
الروبل الروسي يتراجع 1% مع جولة جديدة من العقوبات الأمريكية -
حرس الحدود المصري يضبط 18 قنبلة معدة للتفجير في شمال سيناء -
"أنصار الله" تعلن تفاصيل لأول مرة عن الصاروخ المستخدم في قصف عدن والدمام -
لقمة هنية| أسهل وأسرع طريقة لعمل صدور الفراخ بالبروكلي -
الأخبار - مداخلة مع الكاتب الصحفي/ جمال عنقرة وتفاصيل أكثر بشأن أحداث مدينة الأبيض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

اعلان شركة بوان عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

Google+ Print
اعلان شركة بوان عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر ) اعلان شركة بوان عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )
ارتفعت إيرادات المجموعة خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 12.9% ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى توحيد نتائج أعمال قطاع الصناعات البلاستيكية ابتداءً من 1 يناير 2019م والتي لم تتضمنها نتائج أعمال الفترة المماثلة من العام السابق، حيث ساهمت بمبلغ 158.6 مليون ريال سعودي أي ما يمثل 14.2% من إجمالي إيرادات المجموعة.

كما ارتفعت إيرادات قطاع الصناعات الخرسانية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 37.4% متأثرة بارتفاع الكميات المباعة، بينما انخفضت إيرادات قطاع الصناعات المعدنية والخشبية بنسبة 6.1% متأثرة بانخفاض الطلب وشدة المنافسة التي أدت إلى انخفاض الكميات المباعة، بينما انخفضت إيرادات قطاع الصناعات الكهربائية بنسبة 6.6% متأثرة بانخفاض الطلب وشدة المنافسة التي أدت إلى انخفاض متوسط البيع والكميات المباعة من المحولات الكهربائية، مما أدى بدوره إلى تحقيق خسائر في القطاع أثرت سلباً على نتائج أعمال الفترة الحالية.

يعود السبب الرئيسي في ارتفاع مصاريف التشغيل والأعباء التمويلية والزكاة خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى توحيد نتائج أعمال قطاع الصناعات البلاستيكية ابتداءً من 1 يناير 2019م والتي لم تتضمنها نتائج أعمال الفترة المماثلة من العام السابق.

بلغت حصة حقوق الملكية غير المسيطرة خلال الربع الحالي خسارة بمبلغ 1.618 ألف ريال سعودي بالمقارنة مع خسارة للربع المماثل من العام السابق بمبلغ 1.756 ألف ريال سعودي وذلك بانخفاض قدره 7.9%، بينما بلغت حصة حقوق الملكية غير المسيطرة خلال الفترة الحالية خسارة بمبلغ 1.802 ألف ريال سعودي بالمقارنة مع خسارة للفترة المماثلة من العام السابق بمبلغ 2.375 ألف ريال سعودي وذلك بانخفاض قدره 24.1%.

بناءً على موافقة الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 22 مايو 2019م قامت الشركة بإطفاء كامل رصيد الخسائر المتراكمة والبالغ 81.0 مليون ريال سعودي من خلال التحويل من رصيد الإحتياطي النظامي.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
أسعار الذهب ترتفع عالمياً وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

أسعار الذهب ترتفع عالمياً وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

أسعار النفط ترتفع بأكثر من 2%لكن تتجه لتسجيل خسائر أسبوعية

أسعار النفط ترتفع بأكثر من 2%لكن تتجه لتسجيل خسائر أسبوعية

تراجع أسعار الغذاء العالمية بأكثر من 1% خلال يوليو

تراجع أسعار الغذاء العالمية بأكثر من 1% خلال يوليو

كاميرا #صباحك_مصري ترصد أسعار الأضاحي بالسلخانة

كاميرا #صباحك_مصري ترصد أسعار الأضاحي بالسلخانة