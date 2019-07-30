اعلان شركة بوان عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

ارتفعت إيرادات المجموعة خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 12.9% ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى توحيد نتائج أعمال قطاع الصناعات البلاستيكية ابتداءً من 1 يناير 2019م والتي لم تتضمنها نتائج أعمال الفترة المماثلة من العام السابق، حيث ساهمت بمبلغ 158.6 مليون ريال سعودي أي ما يمثل 14.2% من إجمالي إيرادات المجموعة.

كما ارتفعت إيرادات قطاع الصناعات الخرسانية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 37.4% متأثرة بارتفاع الكميات المباعة، بينما انخفضت إيرادات قطاع الصناعات المعدنية والخشبية بنسبة 6.1% متأثرة بانخفاض الطلب وشدة المنافسة التي أدت إلى انخفاض الكميات المباعة، بينما انخفضت إيرادات قطاع الصناعات الكهربائية بنسبة 6.6% متأثرة بانخفاض الطلب وشدة المنافسة التي أدت إلى انخفاض متوسط أسعار البيع والكميات المباعة من المحولات الكهربائية، مما أدى بدوره إلى تحقيق خسائر في القطاع أثرت سلباً على نتائج أعمال الفترة الحالية.

يعود السبب الرئيسي في ارتفاع مصاريف التشغيل والأعباء التمويلية والزكاة خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى توحيد نتائج أعمال قطاع الصناعات البلاستيكية ابتداءً من 1 يناير 2019م والتي لم تتضمنها نتائج أعمال الفترة المماثلة من العام السابق.

بلغت حصة حقوق الملكية غير المسيطرة خلال الربع الحالي خسارة بمبلغ 1.618 ألف ريال سعودي بالمقارنة مع خسارة للربع المماثل من العام السابق بمبلغ 1.756 ألف ريال سعودي وذلك بانخفاض قدره 7.9%، بينما بلغت حصة حقوق الملكية غير المسيطرة خلال الفترة الحالية خسارة بمبلغ 1.802 ألف ريال سعودي بالمقارنة مع خسارة للفترة المماثلة من العام السابق بمبلغ 2.375 ألف ريال سعودي وذلك بانخفاض قدره 24.1%.

بناءً على موافقة الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 22 مايو 2019م قامت الشركة بإطفاء كامل رصيد الخسائر المتراكمة والبالغ 81.0 مليون ريال سعودي من خلال التحويل من رصيد الإحتياطي النظامي.