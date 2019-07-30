إعلان شركة نماء للكيماويات عن تعيين عضوين بديلين في لجنة المراجعة

بالاشارة الى اعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 21/09/1440هـ الموافق 26/05/2019م والمتضمن عدم قبول الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 18/09/1440هـ الموافق 23/05/2019م بتوصية مجلس الادارة بتعيين عضوين بديلين في لجنة المراجعة

تعلن شركة نماء للكيماويات عن موافقة مجلس ادارتها بموجب قراره بالتمرير بتاريخ 27/11/1440هـ الموافق 30/07/2019م بتعيين عضوين بديلين في لجنة المراجعة وهما الاستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بالغنيم ( عضو من خارج المجلس ) . والاستاذ/ مفضي بن علي عطنان ( عضو من خارج المجلس ). وذلك اعتباراً من تاريخ 30/07/2019م . على ان يكمل العضوان الجديدان حتى نهاية الدورة الحالية. وتجدر الإشارة الى أن موافقة المجلس لا تعد نهائية وسوف يعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.

والاستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بالغنيم حاصل على شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 2006م ويعد الاستاذ/ عبدالعزيز من الكفاءات التي تتمتع بسيرة مهنية متميزة ولدية اكثر من 13 سنة خبرة في مجال التدقيق والاستشارات المالية وإدارة المخاطر والتحليل المالي .

كما ان الاستاذ/ مفضي بن علي عطنان حاصل على شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 2007م ولدية اكثر من 12 سنة خبرة في مجال الادارة المالية وادارة النقد والتحليل المالي .

والله ولي التوفيق ...