اعلان شركة أسمنت المنطقة الشمالية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

بند توضيح يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى زيادة متوسط أسعار البيع وزيادة مبيعات التصدير. يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى بالرغم من ارتفاع المبيعات مقارنة بالربع الأول من العام الحالي يعود سبب الانخفاض لوجود أرباح رأسمالية خلال الربع الأول. يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى زيادة متوسط أسعار البيع وزيادة مبيعات التصدير. طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي غير المعدل إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة تم إعادة التوبيب لأغراض المقارنة. الملفات الملحقة
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