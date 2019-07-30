أخبار عاجلة

الحكيم في بيتك | فيه موانع لزراعة الأسنان؟ اعرف من الحكيم في بيتك -
اتفاق أردني فلسطيني لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري -
رسمياً.. الولايات المتحدة تنسحب من معاهدة الصواريخ النووية مع روسيا -
مسؤول ألماني يؤيد مهمة أوروبية لحماية الملاحة بالخليج -
أرباح وإيرادات "إكسون موبيل" تتجاوز التوقعات في الربع الثاني -
الروبل الروسي يتراجع 1% مع جولة جديدة من العقوبات الأمريكية -
حرس الحدود المصري يضبط 18 قنبلة معدة للتفجير في شمال سيناء -
"أنصار الله" تعلن تفاصيل لأول مرة عن الصاروخ المستخدم في قصف عدن والدمام -
لقمة هنية| أسهل وأسرع طريقة لعمل صدور الفراخ بالبروكلي -
الأخبار - مداخلة مع الكاتب الصحفي/ جمال عنقرة وتفاصيل أكثر بشأن أحداث مدينة الأبيض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

اعلان شركة أسمنت المنطقة الشمالية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

Google+ Print
اعلان شركة أسمنت المنطقة الشمالية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر ) اعلان شركة أسمنت المنطقة الشمالية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )
بند توضيح يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى زيادة متوسط البيع وزيادة مبيعات التصدير. يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى بالرغم من ارتفاع المبيعات مقارنة بالربع الأول من العام الحالي يعود سبب الانخفاض لوجود أرباح رأسمالية خلال الربع الأول. يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى زيادة متوسط أسعار البيع وزيادة مبيعات التصدير. طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي غير المعدل إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة تم إعادة التوبيب لأغراض المقارنة. الملفات الملحقة    down-pdf-ico.png

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
أسعار الذهب ترتفع عالمياً وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

أسعار الذهب ترتفع عالمياً وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

أسعار النفط ترتفع بأكثر من 2%لكن تتجه لتسجيل خسائر أسبوعية

أسعار النفط ترتفع بأكثر من 2%لكن تتجه لتسجيل خسائر أسبوعية

تراجع أسعار الغذاء العالمية بأكثر من 1% خلال يوليو

تراجع أسعار الغذاء العالمية بأكثر من 1% خلال يوليو

كاميرا #صباحك_مصري ترصد أسعار الأضاحي بالسلخانة

كاميرا #صباحك_مصري ترصد أسعار الأضاحي بالسلخانة