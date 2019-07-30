إيداع تعلن عن إطلاق خدمة وكيل الدفع لكافة المشاركين في السوق

تعلن شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) اليوم عن إطلاق خدمة "وكيل الدفع" كخدمة اختيارية للشركات والصناديق، والتي تهدف إيداع من خلالها إلى تطوير الآلية الحالية لتوزيع الأرباح في السوق وتوحيد إجراءاتها. تأتي هذه الخدمة ضمن خطط إيداع الاستراتيجية لتوفير حلول مبتكرة وفعالة لجميع مشاركي السوق وبالتماشي مع المعايير العالمية حيث ستقوم إيداع بتوزيع الأرباح النقدية للمساهمين المستحقين نيابة عن المصدر من خلال أعضاء السوق.

وتهدف إيداع من خلال إطلاق هذه الخدمة عبر منصة تداولاتي إلى توفير خدمات متكاملة تسهل على المصدر إتمام الإجراءات المتعلقة بتوزيع المتحصلات النقدية للمساهمين بما يضمن سرعة إجراء التحويلات النقدية ودقة معلومات المساهمين واستحقاقات الأرباح إضافة إلى تقليل التكاليف المترتبة على تنفيذ التحويلات النقدية لمصدري الأوراق المالية.

وللمزيد من التفاصيل، يرجى الاطلاع على البيان الصحفي بالضغط هنا.

كما يمكنكم الاطلاع على الأسئلة الشائعة ومعلومات عامة حول خدمة وكيل الدفع من خلال زيارة الرابط أدناه: https://bit.ly/2JX4A0f