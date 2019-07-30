أخبار عاجلة

الحكيم في بيتك | فيه موانع لزراعة الأسنان؟ اعرف من الحكيم في بيتك -
اتفاق أردني فلسطيني لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري -
رسمياً.. الولايات المتحدة تنسحب من معاهدة الصواريخ النووية مع روسيا -
مسؤول ألماني يؤيد مهمة أوروبية لحماية الملاحة بالخليج -
أرباح وإيرادات "إكسون موبيل" تتجاوز التوقعات في الربع الثاني -
الروبل الروسي يتراجع 1% مع جولة جديدة من العقوبات الأمريكية -
حرس الحدود المصري يضبط 18 قنبلة معدة للتفجير في شمال سيناء -
"أنصار الله" تعلن تفاصيل لأول مرة عن الصاروخ المستخدم في قصف عدن والدمام -
لقمة هنية| أسهل وأسرع طريقة لعمل صدور الفراخ بالبروكلي -
الأخبار - مداخلة مع الكاتب الصحفي/ جمال عنقرة وتفاصيل أكثر بشأن أحداث مدينة الأبيض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

إيداع تعلن عن إطلاق خدمة وكيل الدفع لكافة المشاركين في السوق

Google+ Print
إيداع تعلن عن إطلاق خدمة وكيل الدفع لكافة المشاركين في السوق إيداع تعلن عن إطلاق خدمة وكيل الدفع لكافة المشاركين في السوق

تعلن شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) اليوم عن إطلاق خدمة "وكيل الدفع" كخدمة اختيارية للشركات والصناديق، والتي تهدف إيداع من خلالها إلى تطوير الآلية الحالية لتوزيع الأرباح في السوق وتوحيد إجراءاتها. تأتي هذه الخدمة ضمن خطط إيداع الاستراتيجية لتوفير حلول مبتكرة وفعالة لجميع مشاركي السوق وبالتماشي مع المعايير العالمية حيث ستقوم إيداع بتوزيع الأرباح النقدية للمساهمين المستحقين نيابة عن المصدر من خلال أعضاء السوق.

وتهدف إيداع من خلال إطلاق هذه الخدمة عبر منصة تداولاتي إلى توفير خدمات متكاملة تسهل على المصدر إتمام الإجراءات المتعلقة بتوزيع المتحصلات النقدية للمساهمين بما يضمن سرعة إجراء التحويلات النقدية ودقة معلومات المساهمين واستحقاقات الأرباح إضافة إلى تقليل التكاليف المترتبة على تنفيذ التحويلات النقدية لمصدري الأوراق المالية. 

وللمزيد من التفاصيل، يرجى الاطلاع على البيان الصحفي بالضغط هنا.
كما يمكنكم الاطلاع على الأسئلة الشائعة ومعلومات عامة حول خدمة وكيل الدفع من خلال زيارة الرابط أدناه: https://bit.ly/2JX4A0f

 

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
رسمياً.. الولايات المتحدة تنسحب من معاهدة الصواريخ النووية مع روسيا

رسمياً.. الولايات المتحدة تنسحب من معاهدة الصواريخ النووية مع روسيا

مسؤول ألماني يؤيد مهمة أوروبية لحماية الملاحة بالخليج

مسؤول ألماني يؤيد مهمة أوروبية لحماية الملاحة بالخليج

أرباح وإيرادات "إكسون موبيل" تتجاوز التوقعات في الربع الثاني

أرباح وإيرادات "إكسون موبيل" تتجاوز التوقعات في الربع الثاني

الروبل الروسي يتراجع 1% مع جولة جديدة من العقوبات الأمريكية

الروبل الروسي يتراجع 1% مع جولة جديدة من العقوبات الأمريكية