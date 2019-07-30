تعلن شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة عن الأثر المالي الناتج عن إلغاء صك الأرض المملوكة للشركة في شمال الرياض

إلحاقاً لإعلان الشركة المنشور على تداول بتاريخ 30-08-1440هـ الموافق 05-05-2019م بخصوص حدث جوهري بشأن الأرض المملوكة للشركة في شمال الرياض والذي تضمن اخطارالبائع للشركة بأن صك الأرض المملوكة لها والمشتراه منه قد تم الغاؤه لأمر خارج عن إرادة البائع وإرادة الشركة وأن القرار اصبح نهائياً ويتعين الالتزام به، وحيث إن الشركة قد ذكرت في إعلانها السابق أنه جاري دراسة وجود أي أثر مالي من عدمه بالتنسيق مع مراجع حسابات الشركة ، وعليه فإنه وفقاً للمستندات ذات العلاقة لدى الشركة ودراسة الموقف والحصول على المشورة القانونية من مستشار الشركة القانوني وبعد التشاور مع مراجع حسابات الشركة اضافة الى الحصول على استشارة مهنية من مكتب مراجع حسابات مستقل آخر حول المعالجة المحاسبية اللازمة. فإن الشركة تعلن أن الأثر المالي المترتب نتيجة ذلك ستظهركما يلي في القوائم المالية الاولية للفترة المنتهية في 30-06-2019م:

أولاً : نتيجة الاثر المالي على قائمة المركز المالي :

1- استبعاد القيمة الدفترية للأرض البالغة 181,500,000 ريال من بند -العقارات الاستثمارية- والتي تمثل قيمة الشراء (214,500,000 ريال) إضافة الى مبلغ السعي (5,239,441 ريال) مخصوماً منها قيمة الهبوط (38,239,441 ريال).

2- استبعاد المبلغ المتبقي للبائع وقدره 12,500,000 ريال من بند -دائنون ومبالغ مستحقة الدفع- وهو يمثل المبلغ غير المدفوع من قيمة الأرض.

3- تسجيل مبلغ مستحق من البائع وقدره 202,000,000 ريال ضمن بند -ذمم مدينة تجارية وأرصدة مدينة أخرى- وهو يمثل المبلغ المدفوع للبائع.

4- تسجيل مبلغ مستحق من وسيط السعي وقدره 5,239,441 ريال ضمن بند -ذمم مدينة تجارية وأرصدة مدينة أخرى- وهو يمثل المبلغ المدفوع لوسيط السعي.

ثانياً : نتيجة الاثر المالي على قائمة الدخل :

1- تسجيل مبلغ وقدره 38,239,441 ريال ضمن بند -إيرادات أخرى - وهو يساوي مبلغ قيمة الهبوط في قيمة الأرض والذي تم تسجيله مسبقاً كخسائر في العام 2017م.

وتؤكد الشركة أنها تقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ حقوقها ومصالح مساهميها والإعلان عن أي تطورات أو مستجدات في هذا الخصوص في حينه.