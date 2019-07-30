تعلن شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة عن الأثر المالي الناتج عن إلغاء صك الأرض المملوكة للشركة في شمال الرياض

أولاً : نتيجة الاثر المالي على قائمة المركز المالي :
1- استبعاد القيمة الدفترية للأرض البالغة 181,500,000 ريال من بند -العقارات الاستثمارية- والتي تمثل قيمة الشراء (214,500,000 ريال) إضافة الى مبلغ السعي (5,239,441 ريال) مخصوماً منها قيمة الهبوط (38,239,441 ريال).
2- استبعاد المبلغ المتبقي للبائع وقدره 12,500,000 ريال من بند -دائنون ومبالغ مستحقة الدفع- وهو يمثل المبلغ غير المدفوع من قيمة الأرض.
3- تسجيل مبلغ مستحق من البائع وقدره 202,000,000 ريال ضمن بند -ذمم مدينة تجارية وأرصدة مدينة أخرى- وهو يمثل المبلغ المدفوع للبائع.
4- تسجيل مبلغ مستحق من وسيط السعي وقدره 5,239,441 ريال ضمن بند -ذمم مدينة تجارية وأرصدة مدينة أخرى- وهو يمثل المبلغ المدفوع لوسيط السعي.
ثانياً : نتيجة الاثر المالي على قائمة الدخل :
1- تسجيل مبلغ وقدره 38,239,441 ريال ضمن بند -إيرادات أخرى - وهو يساوي مبلغ قيمة الهبوط في قيمة الأرض والذي تم تسجيله مسبقاً كخسائر في العام 2017م.
وتؤكد الشركة أنها تقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ حقوقها ومصالح مساهميها والإعلان عن أي تطورات أو مستجدات في هذا الخصوص في حينه.