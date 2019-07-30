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اعلان مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

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اعلان مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر ) اعلان مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )
بلغ إجمالي الإيرادات خلال الربع الحالي 298.93 مليون ريال، مقابل 307.62 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، بإنخفاض قدره 2.8%.

بلغ إجمالي الربح خلال الربع الحالي 84.31 مليون ريال، مقابل 70.13 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، بإرتفاع قدره 20.2%.

بلغ الربح التشغيلي خلال الربع الحالي 18.16 مليون ريال، مقابل خسارة تشغيلية 1.24 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، بإرتفاع قدره 1564.5%.

بلغ صافي الربح بعد الزكاة و الضريبة خلال الربع الحالي 0.63 مليون ريال، مقابل 3.10 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بإنخفاض قدره 79.7%. ومقابل صافي خسارة 32.06 مليون ريال للربع السابق وذلك بإرتفاع قدره 102%.

بلغ اجمالي الدخل الشامل خلال الربع الحالي 0.61 مليون ريال ،مقابل 3.10 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بإنخفاض قدره 80.3% . ومقابل خسارة شاملة بمبلغ 32.08 مليون ريال للربع السابق وذلك بإرتفاع قدره 101.9%.

بلغ إجمالي الإيرادات خلال الفترة الحالية 559.66 مليون ريال، مقابل 578.61 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بإنخفاض قدره 3.3%.

بلغ إجمالي الربح خلال الفترة الحالية 144.01 مليون ريال، مقابل 127.11 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بإرتفاع قدره 13.3%.

بلغ الربح التشغيلي خلال الفترة الحالية 14.86 مليون ريال، مقابل خسارة تشغيلية 8.59 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بإرتفاع قدره 273%.

بلغت صافي الخسائر بعد الزكاة و الضريبة خلال الفترة الحالية 31.44 مليون ريال، مقابل 4.42 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بإرتفاع قدره 611.3%.

بلغت اجمالي الخسارة الشاملة خلال الفترة الحالية 31.47 مليون ريال ،مقابل 4.49 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بإرتفاع قدره 600.9%.

بلغت خسارة السهم للفترة الحالية 0.57 ريال، مقابل 0.08 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

بلغ إجمالي حقوق المساهمين (لاتوجد حقوق أقلية) خلال الفترة الحالية 550.87 مليون ريال مقابل 655.30 مليون ريال مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق وذلك بإنخفاض قدره 15.9%. 

لمزيد من التفاصيل حول أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (16) ، يرجى الرجوع إلى ايضاح رقم 2.3 و 6 و 8 والمرفق بالقوائم المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019م.

مباشر (اقتصاد)

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