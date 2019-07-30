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إعلان إلحاقي من شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة عن توقيع تعديل على اتفاقية تأجيل سداد التسهيلات الائتمانية

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إعلان إلحاقي من شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة عن توقيع تعديل على اتفاقية تأجيل سداد التسهيلات الائتمانية إعلان إلحاقي من شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة عن توقيع تعديل على اتفاقية تأجيل سداد التسهيلات الائتمانية
بند توضيح مقدمة إلحاقاً لإعلان شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة ("مسك") بتاريخ 25-08-1440هـ الموافق 30-04-2019مـ عن توقيع تعديل لاتفاقية تأجيل سداد التسهيلات الائتمانية ("اتفاقية التأجيل") بتاريخ 25-08-1440هـ الموافق 30-04-2019مـ مع البنك السعودي البريطاني (البنك الأول سابقاً والذي تم دمجه حاليا مع البنك السعودي البريطاني) والبنوك والمؤسسات المالية (البنك العربي الوطني والبنك السعودي الفرنسي وبنك الرياض) ("البنوك والمؤسسات المالية"). تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية (تداول) 1440-08-25 الموافق 2019-04-30 التغير الحاصل على التطوير تعلن شركة مسك عن توقيع تعديل لاتفاقية تأجيل سداد التسهيلات الائتمانية بتاريخ 27-11-1440هـ الموافق 30-07-2019مـ مع البنوك والمؤسسات المالية. الأثر المالي للتغير الحاصل والتي تم بموجبها تأجيل تاريخ سداد القروض المستحقة من تاريخ 31-10-2018 حتى 30-09-2019 (بدلاً من 31-07-2019) ليبقى رصيد التسهيلات الائتمانية 268.9 مليون ريـال سعودي حسب التعديل الموقع بتاريخ 27-11-1440هـ الموافق 30-07-2019مـ. معلومات اضافية لا توجد أطراف ذات علاقة فيما يتعلق بموضوع اتفاقية التأجيل.

مباشر (اقتصاد)

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