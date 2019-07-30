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الفياض: نرفض العقوبات الأمريكية على شخصيات عراقية ونعتبرها تجاوزا على سيادة العراق

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الفياض: نرفض العقوبات الأمريكية على شخصيات عراقية ونعتبرها تجاوزا على سيادة العراق الفياض: نرفض العقوبات الأمريكية على شخصيات عراقية ونعتبرها تجاوزا على سيادة العراق

القاهرة - سبوتنيك. وقال الفياض في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، "ما حدث من فرض العقوبات الأمريكية على شخصيات عراقية من بينها شخصيات الحشد الشعبي أمر مرفوض جملة وتفصيلا، وهو تجاوز على السيادة العراقية، ولا يمكن للدول محاسبة رعايا دول أخرى، وحتى إن جاز لهم ذلك فإنها بدون تحقيق أو تدقيق وبدون أي مقدمات قانونية”.

وأضاف الفياض "من حيث المبدأ، نحن لا ننظر إلى شخصيات العراق بعيون الآخرين بل بعيون الوطن الذي يحتضن أبناءه، يدافع عنهم ولا يقبل المساس بهم وبكرامتهم وبمكانتهم، ونحن نرفض تماما هذه الإجراءات".

يذكر أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أعلن في وقت سابق، فرض عقوبات على أربع شخصيات عراقية بموجب أمر تنفيذي، بينها شخصيتين تابعتين للحشد الشعبي، في خطوة اعتبرها محللون أنها تتعدى الوضع الداخلي العراقي إلى الدور الإيراني في العراق.

هذا وطالت العقوبات كلا من قائد فصيل بابليون المسلح التابع للحشد الشعبي، ريان الكلداني، وقائد في الحشد الشعبي ،وعد القدو، ومحافظ صلاح الدين السابق ورئيس تحالف المحور البرلماني ،أحمد الجبوري، "أبو مازن" و محافظ نينوى،نوفل العاكوب.

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