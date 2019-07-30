"بروكتر آند جامبل" تتحول للخسائر الفصلية لكن الإيرادات تتجاوز التوقعات

مباشر: تجاوزت إيرادات "بروكتر آند جامبل" توقعات المحللين خلال الربع الثاني من العام الحالي، لكن الشركة تحولت لتسجيل خسائر بفعل تعديلات محاسبية.

وكشفت نتائج أعمال الشركة الأمريكية العاملة في مجال المنتجات الاستهلاكية، اليوم الثلاثاء، تسجيل صافي خسائر بقيمة 5.24 مليار دولار (2.12 دولار للسهم الواحد) خلال الأشهر من أبريل/نيسان وحتى يونيو/حزيران الماضي مقابل أرباح بقيمة 1.89 مليار دولار (72 سنتاً لكل سهم) في الربع المماثل من العام الماضي.

ومع استبعاد البنود غير المتكررة، فإن نصيب السهم من الأرباح المعدلة ارتفع بنحو 17 بالمائة ليصل إلى 1.10 دولار خلال الربع الماضي وهو أعلى من توقعات المحللين البالغة 1.05 دولار.

وأرجعت الشركة الخسائر إلى تعديلات محاسبية في القيمة الدفترية لوحدة أعمال جيليت.

وبالنسبة للمبيعات، فارتفعت بنسبة 4 بالمائة في الربع الماضي على أساس سنوي لتصل إلى 17.09 مليار دولار بدلاً من 16.50 مليار دولار المسجلة في نفس الفترة من 2018.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن الإيرادات المحققة من مبيعات "بروكتر آند جامبل" سوف تبلغ 16.86 مليار دولار.

وتجاوزت المبيعات التوقعات مع زيادة بنحو 13 بالمائة في مبيعات الرعاية الصحية خلال الربع الثاني على أساس سنوي إضافة لارتفاع مبيعات الرعاية المنزلية بنسبة 5 بالمائة كما زادت مبيعات منتجات العناية بالجمال بنحو 3 بالمائة.

وبالنسبة للعام المالي 2019 والذي ينتهي في يونيو/حزيران الماضي، فإن الشركة سجلت مبيعات بقيمة 67.7 مليار دولار بزيادة 1 بالمائة عن العام المالي السابق له.

وبحسب نتائج الأعمال، فإن الشركة تتوقع نمواً في مبيعاتها عن العام الجاري بأكمله بنسبة تتراوح بين 3 إلى 4 بالمائة في حين أن التوقعات تشير لزيادة 3.1 بالمائة.

وكان سهم "بروكتر آند جامبل" أغلق جلسة أمس على ارتفاع 1.1 بالمائة عند مستوى 116 دولار لكن العقود المستقبلية تشير إلى أنه سوف يستهل الجلسة على مكاسب بأكثر من 4 بالمائة.