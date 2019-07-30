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فاس السعودية تعتزم إنشاء محطة كهرباء بمصر بـ500 مليون دولار

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فاس السعودية تعتزم إنشاء محطة كهرباء بمصر بـ500 مليون دولار فاس السعودية تعتزم إنشاء محطة كهرباء بمصر بـ500 مليون دولار

القاهرة - مباشر: وقعت شركة فاس للطاقة، التابعة لمجموعة فواز الحكير ، مذكرة تفاهم مع وزارة الإسكان المصرية، لإنشاء مشروع محطة لتحويل المخلفات الى طاقة كهربائية باستثمارات تتعدى 500 مليون دولار و بقدرة 100 ميجاوات.

وبحسب البيان الصادر عن الشركة، اليوم الثلاثاء، فإن المحطة تعمل على خدمة المدن الواقعة شرق مدينة القاهرة والخاضعة لولاية الهيئة والتي تشمل كلاً من القاهرة الجديدة، الشروق، بدر و العاشر من رمضان.

وأوضح البيان، أن شركة فاس للطاقة ستتولى إعداد الدراسات الفنية والبيئية والمالية اللازمة لإقامة المشروع لما تتمتع به من إمكانيات فنية ومالية وخبرة في مجال الطاقة المستدامة .

يذكر أن  المشروع الجديد،  يعد ثاني مشروع لشركة فاس في مجال توليد الطاقة بمصر بعد افتتاحها أولى مشروعاتها محطة بنبان للطاقة الشمسية في أسوان باستثمارات بلغت 100 مليون دولار والتي تم إطلاق الكهرباء بها وبقدرة 50 ميجاوات.

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