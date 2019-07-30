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ترامب يتهم الصين بالمماطلة في المفاوضات التجارية انتظاراً للانتخابات الرئاسية

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من: سالي إسماعيل

مباشر: زعم الرئيس الأمريكي دونالد أن الصين تماطل في المحادثات انتظاراً للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، في الوقت الذي يعقد فيه أكبر اقتصادين حول العالم أول مفاوضات تجارية منذ الهدنة الثانية.

وكتب ترامب عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، أن أداء الصين سيء للغاية، الأسوأ في 27 عاماً، في إشارة إلى تباطؤ نمو الاقتصاد لأدنى مستوى منذ تسعينيات القرن الماضي.

وكان وفد أمريكي سافر إلى بكين بالأمس من أجل استئناف المحادثات التجارية العالقة منذ مايو/آيار الماضي في خطوة هي الأولى من نوعها منذ الهدنة التجارية التي أعلنها دونالد ترامب مع الرئيس شي جين بينغ خلال لقاءهما على هامش قمة العشرين بالشهر الماضي.

وتابع: كان من المفترض أن تبدأ في شراء منتجاتنا الزراعية الآن، لكن لا توجد أيّ علامات على أنهم يقومون بذلك، قائلاً: "هذه هي المشكلة مع الصين".

وأشار الرئيس ترامب إلى أن الولايات المتحدة أصبح أكبر بكثير من الاقتصاد الصيني في آخر ثلاث سنوات.

وأوضح ترامب أن وفد أمريكي يقوم في الوقت الحالي بالتفاوض مع الجانب الصيني لكنه ذكر أنهم دائماً يسعون لتغيير الصفقة في النهاية لصالحهم.

وتابع: من المحتمل أن الصين تنتظر انتخابات الرئاسة الأمريكية من أجل رؤية ما إذا كان سيتم تعيين أحد الديمقراطيين مثل "جو النائم".

وفي وقت سابق من العام، سخر الرئيس ترامب من "جو بايدن" بعد إعلان الأخير ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة واصفاً إياه بـ"جوي النائم".

وأضاف: وبعد ذلك يمكنهم إبرام صفقة رائعة كما حدث في الثلاثون عاماً الماضية والاستمرار في سرقة الولايات المتحدة حتى بصورة أكبر وأفضل من أيّ وقت مضى.

ومن المقرر أن تعقد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في عام 2020.

وأكد أن مشكلة الصين في الانتظار لكن مع ذلك، "إذا فزت (بالسباق الرئاسي)، فإن الصفقة التي سيحصلون عليها آنذاك ستكون أكثر حزماً مما يتم التفاوض بشأنه الآن.. أو لا صفقة على الإطلاق".

مباشر (اقتصاد)

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