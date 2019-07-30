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بعد أحداث الأبيض.. تعيلق الدراسة في جميع مدارس السودان لأجل غير مسمى

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© AFP 2019 / SUDAN NEWS AGENCY

وأصدر مدير عام وزارة التربية والتوجيه المكلف محيي الدين الجعلي، قرارا إداريا يقضي بـ"تعليق الدارسة بجميع المراحل التعليمية وبكافة المحليات إلى أجل غير مسمى".

وعاد التوتر إلى الأجواء السياسية في السودان، بعد أحداث مدينة الأبيض، حيث قتل 5 متظاهرين من بينهم 4 طلاب مدارس بالرصاص أمس الاثنين.

وعلق رئيس المجلس العسكري الحاكم في السودان، عبد الفتاح البرهان، على الواقعة، قوله إنه ينبغي "إجراء محاسبة فورية بعد مقتل ما لا يقل عن أربعة تلاميذ بالرصاص خلال فض احتجاج في مدينة الأبيض".

وأضاف: "ما حدث في مدينة الأبيض أمر مؤسف وحزين وقتل المواطنين السلميين غير مقبول ومرفوض وجريمة تستوجب المحاسبة الفورية والرادعة".

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